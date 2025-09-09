Εκτός ελέγχου η βία στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια - Πυρπόλησαν την οικία πρώην πρωθυπουργού, υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγός του
Η άτυχη Ravi Laxmi Chitrakar ήταν μέσα στο σπίτι, την ώρα που του έβαλαν φωτιά - Καλώ όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, είπε ο πρόεδρος, που αναζητά νέο επικεφαλής για την κυβέρνηση
Η παραίτηση Ολί χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης άφησε στην ουσία τη χώρα «ακέφαλη». Αρκετοί άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παραιτήθηκαν επίσης, σύμφωνα με τους New York Times. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, οι Αρχές άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άτομα, σε μια από τις πιο εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα της Νότιας Ασίας.
Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Κ.Π. Σάρμα Όλι και έριξαν έπιπλα για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες, ενώ έσπασαν παράθυρα με πέτρες και τούβλα. Το μεσημέρι, ο Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του, «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Πουντέλ. Σύμβουλος του Πουντέλ είπε στο Reuters ότι η παραίτηση έγινε δεκτή και ότι ο πρόεδρος έχει αρχίσει τη «διαδικασία και τις συζητήσεις για έναν νέο ηγέτη».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, την ώρα που ήταν μέσα η σύζυγός του, Ravi Laxmi Chitrakar. Η γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε με εκτεταμένα εγκαύματα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τους Times of India, που επικαλέστηκε πηγές της οικογένειας, η άτυχη γυναίκα εξέπνευσε.
🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país. pic.twitter.com/06eovigSIb— UHN Plus (@UHN_Plus) September 9, 2025
Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτηρίου. «Νικήσαμε» έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτηρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.
Αν και οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της πόλης, δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις ή βία, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν ούτε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν βία, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ το πρωί, ομάδες νέων διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους του Κατμαντού και επιτέθηκαν σε δημόσια κτήρια και σε κατοικίες πολιτικών ηγετών.
Manifestantes irrumpen en la sede del Partido Comunista de Nepal y quitan la bandera del martillo y la hoz. pic.twitter.com/qQQ1nt6ZJ7— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 9, 2025
Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σε εθνική ενότητα. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του. «Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», ανέφερε.
Νεκροί στο Κατμαντού
Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.
Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.
Το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το YouTube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.
«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους», επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».
Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.
Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.
Το τέλος του Όλι
Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά. Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr