Εκτός ελέγχου η βία στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια - Πυρπόλησαν την οικία πρώην πρωθυπουργού, υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγός του
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Φωτιά Διαδηλώσεις Παραίτηση

Εκτός ελέγχου η βία στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια - Πυρπόλησαν την οικία πρώην πρωθυπουργού, υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγός του

Η άτυχη Ravi Laxmi Chitrakar ήταν μέσα στο σπίτι, την ώρα που του έβαλαν φωτιά - Καλώ όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, είπε ο πρόεδρος, που αναζητά νέο επικεφαλής για την κυβέρνηση

Εκτός ελέγχου η βία στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια - Πυρπόλησαν την οικία πρώην πρωθυπουργού, υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγός του
20 ΣΧΟΛΙΑ
Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικά τμήματα και σπίτια πολιτικών στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, καθώς οι αναταραχές συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα, ακόμη και μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού  Κ.Π. Σάρμα Όλι και την άρση των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παραίτηση Ολί χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης άφησε στην ουσία τη χώρα «ακέφαλη». Αρκετοί άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παραιτήθηκαν επίσης, σύμφωνα με τους New York Times. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, οι Αρχές άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άτομα, σε μια από τις πιο εκτεταμένες κοινωνικές αναταραχές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα της Νότιας Ασίας.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Κ.Π. Σάρμα Όλι και έριξαν έπιπλα για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες, ενώ έσπασαν παράθυρα με πέτρες και τούβλα. Το μεσημέρι, ο Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του, «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Πουντέλ. Σύμβουλος του Πουντέλ είπε στο Reuters ότι η παραίτηση έγινε δεκτή και ότι ο πρόεδρος έχει αρχίσει τη «διαδικασία και τις συζητήσεις για έναν νέο ηγέτη».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, την ώρα που ήταν μέσα η σύζυγός του, Ravi Laxmi Chitrakar. Η γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε με εκτεταμένα εγκαύματα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τους Times of India, που επικαλέστηκε πηγές της οικογένειας, η άτυχη γυναίκα εξέπνευσε.


Watch | Nepal protests: Protesters torch KP Sharma Oli's residence in Kathmandu #nepalprotests #genz

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτηρίου. «Νικήσαμε» έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτηρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.

Αν και οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της πόλης, δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις ή βία, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν ούτε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν βία, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ το πρωί, ομάδες νέων διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους του Κατμαντού και επιτέθηκαν σε δημόσια κτήρια και σε κατοικίες πολιτικών ηγετών.

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σε εθνική ενότητα.  «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του. «Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», ανέφερε. 

Νεκροί στο Κατμαντού

Τη Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.


Το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.

Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το YouTube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.

«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους», επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».

Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.


Το τέλος του Όλι

Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά. Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης