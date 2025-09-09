Εκτός ελέγχου η βία στο Νεπάλ: Διαδηλωτές έκαψαν κυβερνητικά κτίρια και σπίτια - Πυρπόλησαν την οικία πρώην πρωθυπουργού, υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγός του

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σε εθνική ενότητα. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του. «Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», ανέφερε. Νεκροί στο Κατμαντού

Τη Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.



Το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το YouTube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους», επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.



Το τέλος του Όλι

Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά. Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.