Ξύλο στις κερκίδες, γυναίκες οπαδοί αντάλλαξαν γροθιές σε αγώνα του NFL - Βίντεο
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο στάδιο SoFi της Καλιφόρνια, στον αγώνα των Rams με τους Texans
Άγριος καβγάς ξέσπασε σε αγώνα του NFL όταν δύο γυναίκες οπαδοί αντίπαλων ομάδων πιάστηκαν στα χέρια.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο στάδιο SoFi της Καλιφόρνια, στον αγώνα των Rams με τους Texans, σύμφωνα με την New York Post. Βίντεο τεσσάρων λεπτών έδειξε μια γυναίκα οπαδό που φορούσε γυαλιά ηλίου και φανέλα των Texans να εμπλέκεται σε μια έντονη συζήτηση με μια άλλη γυναίκα οπαδό που φορούσε φανέλα των Rams και έναν άνδρα οπαδό που φορούσε φανέλα με τον αριθμό 99 του Aaron Donald. Η γυναίκα οπαδός των Rams έσπρωξε τη γυναίκα οπαδό των Texans πριν ο άνδρας προσπαθήσει να εμποδίσει τη δεύτερη να επιτεθεί.
Οι δύο γυναίκες συνέχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, πριν η γυναίκα με τη φανέλα των Rams σπρώξει ξανά την άλλη και πιαστούν στα χέρια με γροθιές, ενώ άνδρες προσπαθούν να τις χωρίσουν. Μάλιστα, ένας… έλουσε με μπύρα μία εκ των γυναικών κατά τη διάρκεια του καβγά. Η συμπλοκή φαινόταν να έχει ηρεμήσει, ωστόσο η οπαδός των Rams έδωσε γροθιά στην άλλη γυναίκα αφήνοντάς την αιμόφυρτη με αποτέλεσμα η σύγκρουση να γενικευτεί.
Τελικά, η ασφάλεια του SoFi Stadium έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης. Η γυναίκα που είχε χτυπηθεί στο πρόσωπο ήταν αιμόφυρτη ενώ φώναζε στην ασφάλεια. Εν τέλει οι οπαδοί των Texans τελικά συνοδεύτηκαν μέχρι την έξοδο του σταδίου.
@brian.bowie43
Full Texans and Rams Fight at Sofi #rams #texans #fight♬ original sound - Brian.Bowie
