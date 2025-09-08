Άσκηση «Μεσογειακή Καταιγίδα» στα κατεχόμενα: Ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση από τις τουρκικές δυνάμεις στην Κύπρο
ΚΟΣΜΟΣ
Υπουργείο Άμυνας Κατεχόμενα Κύπρος Άσκηση

Στην άσκηση συμμετέχουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οι «δυνάμεις ασφαλείας» του ψευδοκράτους, με τη συνδρομή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων

Μανώλης Καλατζής
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη της ετήσιας στρατιωτικής άσκησης με την ονομασία «Μεσογειακή Καταιγίδα» η οποία πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στα κατεχόμενα, στη μνήμη του Τούρκου πιλότου Τζενγκίζ Τοπέλ, το αεροπλάνο του οποίου καταρρίφθηκε κατά τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην άσκηση συμμετέχουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οι «δυνάμεις ασφαλείας» του ψευδοκράτους, με τη συνδρομή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου συνοδευόταν από βίντεο με πλάνα από την άσκηση.


