Άσκηση «Μεσογειακή Καταιγίδα» στα κατεχόμενα: Ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση από τις τουρκικές δυνάμεις στην Κύπρο
Στην άσκηση συμμετέχουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οι «δυνάμεις ασφαλείας» του ψευδοκράτους, με τη συνδρομή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη της ετήσιας στρατιωτικής άσκησης με την ονομασία «Μεσογειακή Καταιγίδα» η οποία πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στα κατεχόμενα, στη μνήμη του Τούρκου πιλότου Τζενγκίζ Τοπέλ, το αεροπλάνο του οποίου καταρρίφθηκε κατά τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην άσκηση συμμετέχουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οι «δυνάμεις ασφαλείας» του ψευδοκράτους, με τη συνδρομή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Η ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου συνοδευόταν από βίντεο με πλάνα από την άσκηση.
8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2025
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata; kara, deniz ve… pic.twitter.com/lPDMCi1KAh
