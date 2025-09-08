Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη Τραμπ για τη δυσφήμιση της Κάρολ: Καλείται να καταβάλει 83,3 εκατ. δολάρια
Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη Τραμπ για τη δυσφήμιση της Κάρολ: Καλείται να καταβάλει 83,3 εκατ. δολάρια
Το Εφετείο έκρινε ότι το ποσό που αποφασίστηκε πρωτοδίκως είναι «εύλογο, δεδομένων των εξαιρετικών και σοκαριστικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης»
Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ για δυσφήμιση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ, στην οποία καλείται να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια.
Για την υπόθεση αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2024 από αστικό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο για τη δυσφήμιση της πρώην συνεργάτιδας του περιοδικού Elle, αφού εκείνη τον είχε κατηγορήσει για βιασμό τη δεκαετία του 1990. Οι εννέα ένορκοι όρισαν ως αποζημίωση για την Κάρολ το αστρονομικό ποσό των 83,3 εκατ. δολαρίων, τα 65 εκ των οποίων επιβλήθηκαν ως «τιμωρητική» ποινή για να αποτρέψουν τον Τραμπ να αμαυρώσει ξανά τη φήμη της.
Το ποσό ξεπερνούσε κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια που ζητούσε η ενάγουσα.
Ο Τραμπ, που τότε έκανε προεκλογική εκστρατεία για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έκανε λόγο για «γελοία» απόφαση και άσκησε έφεση. Το Εφετείο ωστόσο έκρινε σήμερα ότι το ποσό που αποφασίστηκε πρωτοδίκως είναι «εύλογο, δεδομένων των εξαιρετικών και σοκαριστικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης».
Ο Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, 81 ετών σήμερα, κατηγόρησε το 2019 τον Τραμπ ότι την βίασε το 1996 στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης. Προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια το 2022 κατηγορώντας τον για βιασμό και δυσφήμιση και τον Μάιο της επόμενης χρονιάς ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της και καταδικάστηκε να την αποζημιώσει με πέντε εκατομμύρια δολάρια.
Για την υπόθεση αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2024 από αστικό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο για τη δυσφήμιση της πρώην συνεργάτιδας του περιοδικού Elle, αφού εκείνη τον είχε κατηγορήσει για βιασμό τη δεκαετία του 1990. Οι εννέα ένορκοι όρισαν ως αποζημίωση για την Κάρολ το αστρονομικό ποσό των 83,3 εκατ. δολαρίων, τα 65 εκ των οποίων επιβλήθηκαν ως «τιμωρητική» ποινή για να αποτρέψουν τον Τραμπ να αμαυρώσει ξανά τη φήμη της.
Το ποσό ξεπερνούσε κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια που ζητούσε η ενάγουσα.
Ο Τραμπ, που τότε έκανε προεκλογική εκστρατεία για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έκανε λόγο για «γελοία» απόφαση και άσκησε έφεση. Το Εφετείο ωστόσο έκρινε σήμερα ότι το ποσό που αποφασίστηκε πρωτοδίκως είναι «εύλογο, δεδομένων των εξαιρετικών και σοκαριστικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης».
Ο Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, 81 ετών σήμερα, κατηγόρησε το 2019 τον Τραμπ ότι την βίασε το 1996 στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης. Προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια το 2022 κατηγορώντας τον για βιασμό και δυσφήμιση και τον Μάιο της επόμενης χρονιάς ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της και καταδικάστηκε να την αποζημιώσει με πέντε εκατομμύρια δολάρια.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα