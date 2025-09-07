Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους παιδί, στη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας, κυβερνητικό κτίριο στις φλόγες

Κλείσιμο

Tουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στη νυχτερινή ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τις αρχές στο Κίεβο να αναφέρονται επίσης σε ακόμη 18 τραυματίες και κτίρια, ιδίως κυβερνητική εγκατάσταση και πολυκατοικίες, στις φλόγες.Ο δήμαρχος του Κιέβουανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης κατά την επίθεση, που άρχισε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ακολουθούμενα από βαλλιστικούς πυραύλους.Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως υψώνεται πυκνός καπνός από το κτίριο, στη συνοικίαΝωρίτερα, πλήγματα drones σκότωσαν παιδί και νεαρή, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ έγκυος ήταν ανάμεσα σε πέντε τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.Νωρίτερα, ο αιρετός ανέφερε πως ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο στη συνοικία, ανατολικά του Δνείπερου, όπου καταγράφτηκαν και οι άλλοι δύο θάνατοι.Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας και ότι το κτίριο υπέστη δομική ζημιά.Στη δυτική συνοικίααρκετοί όροφοι 9ώροφης πολυκατοικίας, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και άλλες δυο 9ώροφες στη συνοικία, πρόσθεσε ο δήμαρχος Κλίτσκο.Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσαςκατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό τηςΣτην ίδια περιοχή, ρωσικά πλήγματα στην Κρεβί Ρι είχαν στόχο υποδομές μεταφορών και άλλες, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, πάντως δεν αναφέρθηκαν απώλειες.Στην(νότια) επλήγησαν πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, με πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.