Πελώρια καφέ αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες
Η Fuzzy, όπως είναι το παρατσούκλι της, δοκίμασε διάφορες γεύσεις, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση στο παγωτό φράουλα
Αναστάτωση προκάλεσε πρόσφατα στο θέρετρο Camp Richardson της Καλιφόρνια η απρόσμενη επίσκεψη που έκανε μέσα στη νύχτα σε γνωστό παγωτατζίδικο της περιοχή μια καφέ αρκούδα.
Το μεγαλόσωμο ζώο εισέβαλε στο κατάστημα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου και κατευθύνθηκε κατευθείαν στον πάγκο με τα παγωτά.
Η «Fuzzy» (όπως είναι το παρατσούκλι που της δόθηκε μετά το συμβάν) πυροδότησε τον συναγερμό της επιχείρησης, και όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της κομητείας Ελ Ντοράντο «δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους».
Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η αρκούδα κοιτάζει τον φακό με ύφος «ένοχο», έχοντας πιαστεί επ' αυτοφώρω να καταβροχθίζει το εμπόρευμα.
Σύμφωνα με τις αρχές, πριν αποχωρήσει, η Fuzzy πρόλαβε να απολαύσει μια μεγάλη ποσότητα παγωτού φράουλα, όμως δοκίμασε και άλλες γεύσεις, αφήνοντας πίσω της μισοάδεια δοχεία και πατημασιές στο πάτωμα.
Παρά την εντυπωσιακή «επιδρομή», οι ζημιές ήταν περιορισμένες, καθώς δεν προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα και ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, η επιχείρηση αναγκάστηκε να πετάξει όλο το απόθεμα παγωτού για λόγους υγιεινής.
