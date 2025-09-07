Το Μεξικό επαναπατρίζει από το Νότιο Σουδάν μετανάστη που απέλασαν οι ΗΠΑ

Ο Χεσούς Μουνιός-Γκουτιέρες ήταν ανάμεσα στους οκτώ άνδρες οι οποίοι απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές στο Νότιο Σουδάν την 5η Ιουλίου, έπειτα από μακρά δικαστική μάχη