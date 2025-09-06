CNN: Ο Τραμπ ζυγίζει την έναρξη πληγμάτων εναντίον καρτέλ στο έδαφος της Βενεζουέλας

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα «προκλητική» ενέργεια.Η Ουάσιγκτον κατηγορεί επί χρόνια τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.«Οι αναφορές των υπηρεσιών που λαμβάνει δεν είναι αληθείς», αντέτεινε χθες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. «Η Βενεζουέλα σήμερα είναι χώρα απαλλαγμένη από την παραγωγή φύλλων κόκας, από την κοκαΐνη, και είναι χώρα που αγωνίζεται εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», επέμεινε.«Η Βενεζουέλα ήταν πάντα διατεθειμένη να συζητήσει, να κάνει διάλογο, όμως απαιτούμε σεβασμό», συμπλήρωσε.