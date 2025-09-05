Κόσμος συγκεντρώνεται έξω από τα κεντρικά του Αρμάνι στο Μιλάνο για να αποτίσει φόρο τιμής πριν την κηδεία του

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Δύο φορές τον χρόνο, η Via Bergognone στο Μιλάνο κλείνει λόγω του κόσμου που κατακλύζει το Teatro Armani κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Από το 2000, το θέατρο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του Τζόρτζιο Αρμάνι, έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας.
Όμως, αυτή τη φορά, οι συγκεντρωμένοι δεν ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν την τελευταία συλλογή του σχεδιαστή, αλλά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα της μόδας για πάντα.
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, άφησε πίσω του μια αυτοκρατορία που ξεπέρασε τα όρια της μόδας και άγγιξε το χώρο της ομορφιάς, της φιλοξενίας και των πολυτελών προϊόντων, με εκτιμώμενη αξία άνω των 9 δισεκατομμυρίων λιρών. Αν και είχε απουσιάσει από τις τελευταίες του επιδείξεις λόγω προβλημάτων υγείας, το κοινό περίμενε με ανυπομονησία τη συμμετοχή του στην εκδήλωση για τη 50ή επέτειο της μάρκας του, η οποία θα έκλεινε την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Από το Σάββατο, οι επισκέπτες μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αρμάνι στην έδρα του, ενώ η κηδεία, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, θα παραμείνει ιδιωτική. Η είσοδος στην περιοχή περιορίζεται με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, και αναμένονται μεγάλες ουρές. Η δήλωση του δημάρχου Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ο οποίος κήρυξε τη Δευτέρα ως ημέρα εθνικού πένθους, αποτυπώνει το κενό που αφήνει ο σχεδιαστής στην πόλη και τη μόδα παγκοσμίως.
