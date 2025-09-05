Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ταξίδι-εφιάλτης στην Ταϊλάνδη για Βρετανό: Ακύρωσε το διαβατήριο η πρώην σύντροφός του και τον απέλασαν
Η Ρόζι Γουντ οδηγήθηκε σε δίκη όπου ομολόγησε και καταδικάστηκε
Το ταξίδι των ονείρων ενός Βρετανού στην Ταϊλάνδη μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν η πρώην σύντροφός του ακύρωσε το διαβατήριό του. Οι διακοπές του Ουίλιαμ Μπαρ τελείωσαν πριν καν ξεκινήσουν, μόλις προσγειώθηκε στην Ταϊλάνδη, ενώ για την ταλαιπωρία καταδικάστηκε η πρώην σύντροφός του.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Ρόζι Γουντ, μπήκε στο διαδίκτυο για να ακυρώσει το διαβατήριό του Ουίλιαμ επειδή ήταν «εξωφρενικά θυμωμένη» που έφευγε για διακοπές στον ήλιο, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο Dunfermline Sheriff, σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Μάθιου Ναπ, είπε ότι όταν ο Μπαρ έφτασε στη Νοτιοανατολική Ασία για διακοπές δύο εβδομάδων, του είπαν ότι το διαβατήριό του είχε χαρακτηριστεί ως χαμένο, κλεμμένο ή ακυρωμένο. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Πουκέτ, συνελήφθη και απελάθηκε από την Ταϊλάνδη.
Ο Ουίλιαμ Μπαρ είχε πει στην αστυνομία ότι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, «πήγε στην πύλη ασφαλείας και από εκεί και πέρα όλα ξέφυγαν από τον έλεγχο». Όταν επέστρεψε στη Βρετανία, επικοινώνησε με την αστυνομία ζητώντας τους να διερευνήσουν το περιστατικό. Αργότερα ανακάλυψαν ότι ο λογαριασμός ευρυζωνικής σύνδεσης της πρώην συντρόφου του είχε χρησιμοποιηθεί για να ακυρώσει το διαβατήριο.
H Ρόζι ομολόγησε πως είχε ακυρώσει το διαβατήριο επειδή ήταν «τσαντισμένη» και συνειδητοποίησε πως ήταν «ανόητο» αφότου το έκανε, ωστόσο δεν υπήρχε τρόπος να το ανατρέψει. Οδηγήθηκε σε δίκη όπου παραδέχτηκε την πράξη της ενώ η δικηγόρος της είπε πως έχει μετανιώσει και ντρέπεται. «Δεν βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση», πρόσθεσε.
Καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση 576 ευρώ ενώ θα είναι σε εποπτεία 167 μήνες και καλείται να κάνει κοινωνική εργασία για 167 ώρες.
