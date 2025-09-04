Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών προϊόντων από την Κίνα προοριζόμενων για την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue και την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της
Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως προχώρησαν την κατάσχεση ποσότητας 300 τόνων πρόδρομων χημικών προϊόντων για την παραγωγή μεθαμφεταμινών, τα οποία, κατ’ αυτές, είχαν σταλεί από την Κίνα κι είχαν προορισμό το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.
Κάνοντας την ανακοίνωση αυτή στο Τέξας (νότια), η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, η Τζανίν Πίρο, κι ο προσωρινός διευθυντής της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE), ο Τοντ Λάιονς, αναφέρθηκαν στη «μεγαλύτερη κατάσχεση πρόδρομων χημικών για (την παρασκευή) ναρκωτικών, που έχει γίνει από τις ΗΠΑ».
Επρόκειτο για «δυο φορτία χημικών ουσιών, που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί στο καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό. Από την Κίνα στο Μεξικό», επέμεινε η Τζανίν Πίρο, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους σε αποθήκη στην Πασαντίνα.
Τα 13.000 βαρέλια που κατασχέθηκαν την περασμένη περιείχαν βενζυλική αλκοόλη και Ν-μεθυλφορμαμίδη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 189 τόνων μεθαμφεταμίνης, «η αξία της οποίας στον δρόμο στο Χιούστον θα έφθανε τα 569 εκατομμύρια δολάρια», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.
Σύμφωνα με την κ. Πίρο, η κατάσχεση κατέστη εφικτή χάρη στην απόφαση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εγγράψει το καρτέλ Σιναλόα στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.
Οι αμερικανικές αρχές διαθέτουν έτσι πλέον διευρυμένες εξουσίες, όπως «τη δυνατότητα να παρακολουθούν» τέτοια φορτία προτού φθάσουν καν στον προορισμό τους, συμπλήρωσε ο κ. Λάιονς.
«Καθημερινά, τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη στέλνονται από την Κίνα στο Μεξικό, στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου της Κίνας εναντίον των ΗΠΑ και των πολιτών της», πέταξε η κ. Πίρο.
Η υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε κινεζική εταιρεία με διακριτικό τίτλο Guangzhou Tengyue, προσάπτοντάς της πως ενέχεται «στην παραγωγή και στην πώληση συνθετικών οπιοειδών σε Αμερικανούς».
🚫 Missed Delivery 🚫— FBI Houston (@FBIHouston) September 3, 2025
Shipment: 660,000 lbs of drug precursors ⟶ enough to produce 13,200 lbs of meth worth $569M
Recipient: Sinaloa Cartel (foreign terrorist organization)
Origin: China
Reason for Non-Delivery: Largest precursor chemical seizure in U.S. history by HSI, FBI,… pic.twitter.com/kb0hjOX5zg
Operation Hydra resulted in the seizure of approximately 316,440 kilograms of chemical precursors destined for a Sinaloa drug cartel-operated front company in Mexico.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 3, 2025
Acting ICE Director Todd Lyons spoke about ICE’s role in the most successful meth-related operation in our… pic.twitter.com/GHhRPEMaOf
Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας αυτής, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.
