Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών προϊόντων από την Κίνα προοριζόμενων για την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό

Το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανήγγειλε εξάλλου την άσκηση ποινικών διώξεων σε δυο αντιπροσώπους της κινεζικής εταιρείας αυτής, κατηγορώντας τους πως «ενέχονται άμεσα» στη διακίνηση ναρκωτικών και χημικών προϊόντων με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ.