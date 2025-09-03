Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Sergey Brin, συνιδρυτής της Google ζητάει 12ωρη εργασία - «Ακατάλληλοι όσοι δουλεύουν λιγότερο»
Ο συνιδρυτής της Google ζητάει περισσότερες ώρες εργασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ χαρακτηρίζει «αποθαρρυντικούς» όσους δουλεύουν λιγότερο
Υπέρμαχος μιας ακραίας αντίληψης για την εργασία είναι ο Sergey Brin, συνιδρυτής της Google, καθώς προτείνει την αύξηση των εργάσιμων ωρών στους υπαλλήλους του. Σε εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε στην εφημερίδα The New York Times, ο Brin ζήτησε από τους υπαλλήλους που εργάζονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης Gemini να αυξήσουν τις ώρες εργασίας τους στις 60 την εβδομάδα, από τις 40 που ισχύει μέχρι τώρα.
«Η εργασία 60 ώρες την εβδομάδα είναι το σημείο καμπής της παραγωγικότητας», δήλωσε ο Brin στο σημείωμα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή ή επτά μέρες την εβδομάδα, χωρίς ημέρα ξεκούρασης. Έτσι, οι εργαζόμενοι σχεδόν αφήνοντας ελάχιστο χώρο για προσωπική ζωή, αφού θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις μετακινήσεις, τα γεύματα και τον ύπνο.
Ο Brin, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Google το 2019, επέστρεψε το 2023 για να ηγηθεί του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο σημείωμα του, επικρίνει επίσης «έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων που καταβάλλουν το ελάχιστο για να επιβιώσουν», αναφερόμενος σε εκείνους που εργάζονται λιγότερο από 60 ώρες, χαρακτηρίζοντάς τους «ακατάλληλους και αποθαρρυντικούς για τους άλλους».
Η πίεση αυτή για παραπάνω ώρες εργασίας προκύπτει από τον σφοδρό ανταγωνισμό στην ανάπτυξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI), μιας τεχνολογίας που στοχεύει να ξεπεράσει τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. Ο ίδιος ο Brin έχει δηλώσει ότι «ο ανταγωνισμός έχει επιταχυνθεί σε τεράστιο βαθμό και ο αγώνας για την AGI είναι σε πλήρη εξέλιξη», προσθέτοντας ότι η Google πρέπει να «ενισχύσει τις προσπάθειές της» για να κερδίσει αυτήν την κούρσα.
Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι προτάσεις του Brin για αύξηση των ωρών εργασίας είναι ακραίες, προέρχονται από έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος, αντί να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους, έχει απολύσει χιλιάδες εργαζομένους τα τελευταία χρόνια.
Για την ώρα, η εταιρεία δηλώνει πως η αύξηση του ωραρίου «δεν βρίσκεται στο τραπέζι». Παρά ταύτα, οι πιέσεις στο εσωτερικό της προς τους προγραμματιστές που εργάζονται στα έργα τεχνητής νοημοσύνης συνεχώς εντείνονται, κάτι που θεωρείται οπισθοδρόμηση για κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.
