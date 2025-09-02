Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, επανέλαβε ο Τραμπ - «Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία

Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, επανέλαβε ο Τραμπ - «Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν»

Παράλληλα δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία

Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, επανέλαβε ο Τραμπ - «Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν»
20 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης