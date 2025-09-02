Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, επανέλαβε ο Τραμπ - «Θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν»

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία.
Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.
Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.
