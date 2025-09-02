Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για να χαρίσει στον 11χρονο γιο του αξέχαστα γενέθλια και η διεύθυνση τον συγχώρησε - Δείτε βίντεο

Οι κάμερες ασφαλείας του Brosko Volna, στη ρωσική πόλη Χαμπάροφσκ, τους κατέγραψαν να παίζουν αμέριμνα, να κάνουν βουτιές στις πισίνες και να κατεβαίνουν από τις νεροτσουλήθρες - Η διεύθυνση δεν αρκέστηκε μόνο στη συγχώρεση, αλλά χρησιμοποίησε το περιστατικό ως ευκαιρία για να εντοπίσει κενά ασφαλείας