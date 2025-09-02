Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για να χαρίσει στον 11χρονο γιο του αξέχαστα γενέθλια και η διεύθυνση τον συγχώρησε - Δείτε βίντεο

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Οι κάμερες ασφαλείας του Brosko Volna, στη ρωσική πόλη Χαμπάροφσκ, τους κατέγραψαν να παίζουν αμέριμνα, να κάνουν βουτιές στις πισίνες και να κατεβαίνουν από τις νεροτσουλήθρες - Η διεύθυνση δεν αρκέστηκε μόνο στη συγχώρεση, αλλά χρησιμοποίησε το περιστατικό ως ευκαιρία για να εντοπίσει κενά ασφαλείας
Μια ασυνήθιστη ιστορία πατέρα και γιου έρχεται από τη ρωσική πόλη Χαμπάροφσκ, όπου ένας εργαζόμενος σε υδάτινο πάρκο αποφάσισε να χαρίσει στον 11χρονο γιο του ένα ανορθόδοξο δώρο γενεθλίων: μια νυχτερινή, παράνομη επίσκεψη στο χώρο εργασίας του, μετά το κλείσιμο.
Ο πατέρας, εργαζόμενος στο υδάτινο πάρκο Brosko Volna, εισήλθε κρυφά στο πάρκο γύρω στις 11 το βράδυ, συνοδευόμενος από τον γιο του. Οι κάμερες ασφαλείας τους κατέγραψαν να παίζουν αμέριμνα, να κάνουν βουτιές στις πισίνες και να κατεβαίνουν από τις νεροτσουλήθρες, σύμφωνα με την Daily Mail.
Παρότι η πράξη του πατέρα παραβίαζε τους κανονισμούς και αρχικά φάνηκε ότι κινδύνευε με απόλυση, η διεύθυνση του υδάτινου πάρκου δεν τον έδιωξε από τη δουλειά του. Η υπεύθυνη του χώρου, Ξένια Ρουντένκο, επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε πως εξετάστηκε, αλλά τελικά δεν απολύθηκε ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
«Είχαμε ένα περιστατικό, ένας υπάλληλος έφερε κρυφά τον γιο του στο υδάτινο πάρκο. Νύχτα, σαν σε ταινία. Όταν μάθαμε το κίνητρό του, είδαμε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να κάνει τη μέρα των γενεθλίων του γιου του αξέχαστη», ανέφερε η Ξένια Ρουντένκο.
Η διεύθυνση δεν αρκέστηκε μόνο στη συγχώρεση, αλλά χρησιμοποίησε το περιστατικό ως ευκαιρία για να εντοπίσει κενά ασφαλείας. Όπως δήλωσε: «Η αντίδρασή μας; Αρχικά σοκαριστήκαμε, μετά γελάσαμε. Η πρόθεσή του ήταν καθαρά ανθρώπινη: να προσφέρει στο παιδί του μια εμπειρία που θα θυμάται με χαρά για χρόνια».
Η ίδια τόνισε ότι τέτοια περιστατικά, αν και απρόσμενα, μας θυμίζουν τη σημασία των παιδικών αναμνήσεων: «Μερικές φορές η ζωή μας διδάσκει όχι για να τιμωρούμε, αλλά για να θυμηθούμε πόσο σημαντικές είναι οι απλές χαρές. Ποιος από εμάς δεν έχει μια τρυφερή παιδική ανάμνηση που ίσως φαίνεται παράλογη, αλλά μας ζεσταίνει ακόμα;»
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στο εξής το ωράριο του πάρκου θα τηρείται αυστηρά, από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. «Ακόμα και οι παιδικές αναμνήσεις, μερικές φορές, έχουν ωράριο», κατέληξε.
