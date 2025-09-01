Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Εννέα πρώην επικεφαλής των CDC κατά του Ρόμπερτ Κένεντι: Θέτει σε κίνδυνο την υγεία των Αμερικανών
Εννέα πρώην επικεφαλής των CDC κατά του Ρόμπερτ Κένεντι: Θέτει σε κίνδυνο την υγεία των Αμερικανών
Κλιμακώνεται η κόντρα των επιστημόνων με τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ μετά και την απόλυση της Σούζαν Μονάρεζ – Ανοιχτή επιστολή των 9 πρώην διευθυντών που τονίζουν ότι οι ενέργειές του είναι απαράδεκτες
Ευθεία επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ απηύθυναν 9 πρώην διευθυντές των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων (CDC), μετά και την απόλυση της διευθύντριας του οργανισμού Σούζαν Μονάρεζ, σε διάστημα λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό της.
Με ανοιχτή τους επιστολή εννέα πρώην διευθυντές του CDC, που διετέλεσαν επικεφαλής του οργανισμού τα τελευταία 50 χρόνια, κατηγόρησαν σήμερα Αμερικανό υπουργό ότι «θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών», καθώς προχωρεί συνεχώς σε εκκαθαρίσεις.
Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει επικριθεί έντονα από τους επιστήμονες για την αντιεμβολιστική του στάση.
«Εμείς διοικούσαμε τα CDC: Ο Κένεντι θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών», προειδοποιούν οι 9 πρώην αξιωματούχοι σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν οι New York Times.
Οι περισσότεροι εκ αυτών είναι γιατροί και υπηρέτησαν στο πόστο του διευθυντή των CDC μεταξύ 1977 και 2025. Όλοι τους έχουν διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ μέχρι τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.
«Ο υπουργός Κένεντι απέλυσε χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους δημόσιας υγείας και μείωσε δραστικά προγράμματα που αποσκοπούσαν στην προστασία των Αμερικανών από καρκίνο, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμούς και βία», γράφουν.
«Αυτό που έκανε στα CDC και στο σύστημα υγείας της χώρας - ειδικά η απόφασή του να απολύσει τη Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της διευθύντριας - δεν μοιάζει με τίποτε από όσα έχουμε δει στον οργανισμό και με τίποτε από όσα έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας», είπαν με μια φωνή οι ειδικοί.
«Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις», προειδοποιούν οι υπογράφοντες την επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του Τομ Φρίντεν, ο οποίος υπηρέτησε υπό τις δύο θητείες του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017), και της Αν Σούτσατ, η οποία ηγήθηκε των CDC το 2017 και το 2018, στην αρχή της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.
Χθες Κυριακή, δύο παραιτηθέντες αξιωματούχοι των CDC προειδοποίησαν για τον κίνδυνο «καταστροφής» της δημόσιας υγείας και την «ιδεολογικοποίηση» των πολιτικών υγείας.
Μεταξύ αυτών, ο επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών των CDC και καταπολέμησης αναπνευστικών ασθενειών, όπως η Covid-19, Δημήτρης Δασκαλάκης δήλωσε μιλώντας χθες στο ABC News. «Είχα ανησυχίες εδώ και μήνες» (..) «αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας θα κατέρρεε πλήρως», τόνισε.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η Μονάρεζ αρνήθηκε «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες κατευθυντήριες γραμμές» που ζήτησε ο υπουργός Κένεντι, ο οποίος παρ' όλα αυτά την είχε επιλέξει ένα μήνα νωρίτερα.
Τι αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή
Προειδοποίηση για κίνδυνο καταστροφής της δημόσιας υγείας
Στη θέση της ο Λευκός Οίκος θα διορίσει τον Τζιμ Ο'Νιλ, δεξί χέρι του Κένεντι και πρώην χρηματοδότη τεχνολογίας, ως προσωρινό διευθυντή των CDC, ανέφερε η Washington Post.
Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας.
