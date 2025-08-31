Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις συζητήσεις για την Ουκρανία και κατηγορεί τους Ευρωπαίους για σαμποτάζ



Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα έρθουν από την Ευρώπη - «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

«Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ειδησεογραφικό μέσο Daily Caller, ερωτηθείς για το εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ως εξής:«Ίσως κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να δω να λύνεται το πρόβλημα. Δεν είναι δικοί μας στρατιώτες, αλλά κάθε εβδομάδα σκοτώνονται 5.000 έως 7.000 άτομα, κυρίως νέοι. Αν μπορούσα να το σταματήσω αυτό και να έχω ένα αεροπλάνο να πετάει κάθε τόσο, θα είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι, αλλά εμείς θα τους βοηθούσαμε. Ξέρετε, το χρειάζονται, και θα τους βοηθούσαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι», απάντησε.Ερωτηθείς για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Τραμπ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτές θα προέλθουν από την Ευρώπη, με τις ΗΠΑ να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο.«Δεν νομίζω ότι μπορεί να διευθετηθεί χωρίς κάποια εγγύηση ασφαλείας και δεν πρόκειται να έχουμε στρατιώτες επί τόπου ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Τραμπ.Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία «δεν είναι πόλεμος των ΗΠΑ» και ότι την κληρονόμησε από τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο. «Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Και το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να σβήσω τη φλόγα», σχολίασε.