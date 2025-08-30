Γκόρντον Ράμσεϊ: Φωτογραφίες με ράμματα στο πρόσωπο μετά την αφαίρεση καρκινώματος στο δέρμα
Γκόρντον Ράμσεϊ: Φωτογραφίες με ράμματα στο πρόσωπο μετά την αφαίρεση καρκινώματος στο δέρμα

Ο διάσημος σεφ αποκαλύπτει τη διαδικασία αφαίρεσης και προειδοποιεί για τη σημασία το πόσο σημαντικό είναι να φοράμε αντηλιακό

Γκόρντον Ράμσεϊ: Φωτογραφίες με ράμματα στο πρόσωπο μετά την αφαίρεση καρκινώματος στο δέρμα
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ αποκάλυψε ότι υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος, μιας μορφής καρκίνου του δέρματος μη μελανωματικού τύπου.

Ο 58χρονος σεφ δημοσίευσε σήμερα στο Instagram φωτογραφίες από το πρόσωπό του στο οποίο είχε ράμματα και δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων» για τη γρήγορη αφαίρεση του καρκίνου.
Ο Γκόρντον προειδοποίησε επίσης τους followers του για τη σημασία της χρήσης αντηλιακού για την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής καρκίνου του δέρματος.
Έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευγνώμωνν για την καταπληκτική ομάδα στο The Skin Associates και την ταχεία αντίδρασή τους για την αφαίρεση αυτού του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, ευχαριστώ! Παρακαλώ μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπόσχομαι πως δεν είναι ανόρθωση προσώπου! Χρειάζομαι επιστροφή χρημάτων...».

Κλείσιμο
Οι διάσημοι φίλοι του Γκόρντον και οι θαυμαστές του έσπευσαν να αφήσουν ευχές στα σχόλια. Οι followers επαίνεσαν τον διάσημο σεφ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του αντηλιακού.

«Τόσο σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοια πράγματα, φορέστε καπέλο, αντηλιακό και αναζητήστε σκιά, καλή ανάρρωση, μπράβο στους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας και κάνουν εξαιρετική δουλειά», έγραψε ένας χρήστης.

«Χαίρομαι που ακούω ότι τα πας καλά, Γκόρντον, και ευχαριστούμε που ενισχύεις την ευαισθητοποίηση για το πόσο σημαντικό είναι να παραμένεις ασφαλής στον ήλιο. Αναζητήστε σκιά, καλύψτε το σώμα σας και εφαρμόστε αντηλιακό τακτικά και γενναιόδωρα», πρόσθεσε ο βρετανικός οργανισμός Cancer Research.

Τι είναι το Βασικό Καρκίνωμα Δέρματος
Το Βασικό Καρκίνωμα Δέρματος (BCC) είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του δέρματος, ο οποίος αναπτύσσεται στην επιδερμίδα, την κορυφαία στοιβάδα του δέρματος. Συνήθως αναπτύσσεται αργά και σπάνια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος.
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Υγειονομικής Ασφάλισης (NHS), τα Βασικά Καρκινώματα Δερμάτων μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα, αλλά είναι πιο συνηθισμένα σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, το κεφάλι, ο λαιμός και τα αυτιά.

Τα περισσότερα Βασικά Καρκινώματα Δερμάτων αφαιρούνται χειρουργικά, και το εύρημα αποστέλλεται στο εργαστήριο για μικροσκοπική εξέταση. Μπορεί να χρειαστούν δύο με τρεις εβδομάδες για το αποτέλεσμα της βιοψίας. Εάν όλος ο καρκίνος έχει αφαιρεθεί ή θεραπευτεί, τότε ο γιατρός θεωρεί πως ο ασθενής έχει θεραπευτεί.

