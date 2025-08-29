Κατηγορηματικός ο Μακρόν για τη θητεία του: «Θα την υπηρετήσω έως το τέλος»

Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται ενώπιον μιας «πρόκλησης που δεν είναι ανυπέρβλητη» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να βρουν «δρόμους συμφωνίας» για τον προϋπολογισμό