«Αηδιασμένη» δηλώνει η Μελόνι για την ανάρτηση φωτογραφιών της σε πορνογραφική σελίδα
«Αηδιασμένη» δηλώνει η Μελόνι για την ανάρτηση φωτογραφιών της σε πορνογραφική σελίδα
Τόνισε ότι οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα»
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της μετά τη διαπίστωση ότι παραποιημένες φωτογραφίες της ίδιας, αλλά και άλλων γυναικών, δημοσιεύτηκαν σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου. «Είμαι αηδιασμένη από όσα συνέβησαν» δήλωσε στην Corriere della Sera, τονίζοντας ότι οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».
Στην ίδια πλατφόρμα, με την ονομασία Phica, εντοπίστηκαν φωτογραφίες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνας, καθώς και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν. Ο ιστότοπος, που μετρούσε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, έκλεισε την Πέμπτη, με τους διαχειριστές να αποδίδουν την ευθύνη στους χρήστες για «λανθασμένη χρήση» του.
Οι εικόνες συνοδεύονταν από υβριστικούς και σεξιστικούς σχολιασμούς και είχαν ληφθεί από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων ή δημόσιες πηγές χωρίς άδεια. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν τροποποιηθεί ώστε να εμφανίζουν τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις ή με εστίαση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Δεκάδες γυναίκες κατέθεσαν επίσημες καταγγελίες κατά του Phica και παρόμοιων ιστοσελίδων, ύστερα από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης αυτή την εβδομάδα.
«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκαν» ανέφερε η Μελόνι. Συμπλήρωσε ότι «είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς πως το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».
Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ευθύνη είναι σαφής: «Το περιεχόμενο που θεωρείται αθώο μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε τρομερό όπλο. Και οφείλουμε όλοι να το γνωρίζουμε».
Στην ίδια πλατφόρμα, με την ονομασία Phica, εντοπίστηκαν φωτογραφίες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνας, καθώς και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν. Ο ιστότοπος, που μετρούσε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, έκλεισε την Πέμπτη, με τους διαχειριστές να αποδίδουν την ευθύνη στους χρήστες για «λανθασμένη χρήση» του.
Οι εικόνες συνοδεύονταν από υβριστικούς και σεξιστικούς σχολιασμούς και είχαν ληφθεί από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων ή δημόσιες πηγές χωρίς άδεια. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν τροποποιηθεί ώστε να εμφανίζουν τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις ή με εστίαση σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Δεκάδες γυναίκες κατέθεσαν επίσημες καταγγελίες κατά του Phica και παρόμοιων ιστοσελίδων, ύστερα από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης αυτή την εβδομάδα.
«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξευτελίστηκαν και παραβιάστηκαν» ανέφερε η Μελόνι. Συμπλήρωσε ότι «είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς πως το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».
Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ευθύνη είναι σαφής: «Το περιεχόμενο που θεωρείται αθώο μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε τρομερό όπλο. Και οφείλουμε όλοι να το γνωρίζουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα