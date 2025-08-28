Τζόρτζια Μελόνι και Κιάρα Φεράνι θύματα πορνογραφικής σελίδας στην Ιταλία που δημοσιεύει παραποιημένες εικόνες διάσημων γυναικών

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στη χώρα και ερευνάται από τις Αρχές - Η πλατφόρμα έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές - Πολιτικοί, όπως η εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι συγκαταλέγονται στα θύματα της πλατφόρμας