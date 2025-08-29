Γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στη Μύκονο, πορνοστάρ ο φίλος του που διασώθηκε
Γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στη Μύκονο, πορνοστάρ ο φίλος του που διασώθηκε
Τους δύο άνδρες εντόπισε μέσα στην πισίνα το προσωπικό του ξενοδοχείου - Βρέθηκε χρησιμοποιημένη σύριγγα και λευκή σκόνη στο σημείο
Σε ένα 25χρονο γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο, δίπλα στον φίλο του που διασώθηκε και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κώμα.
Όπως μεταδίδει η Sun, ο Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα, 25 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του ξενοδοχείου, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του.
Ο Σίλβα, καταγόμενος από το Ζακαρεΐ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, βρισκόταν για διακοπές στον Ορνό της Μυκόνου μαζί με τον 23χρονο ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες, Ράιαν Σιλβέιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί γιόρταζαν τα 25α γενέθλια του Σίλβα όταν σημειώθηκε η τραγωδία το Σάββατο 23 Αυγούστου.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν καθαρίστριες του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο αφού παρατήρησαν διαρροή από το μπαλκόνι. Εκεί βρήκαν τους δύο Βραζιλιάνους μέσα στην πισίνα, χωρίς να ανταποκρίνονται. Ο Σίλβα διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ ο Σιλβέιρα βγήκε ζωντανός από το νερό χάρη στην παρέμβαση μέλους του προσωπικού. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, αλλά στη συνέχεια ανέκτησε τις αισθήσεις του
Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γιάγκο Σίλβα και δήλωσε ότι παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.
Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
Για εργαστηριακή εξέταση η σύριγγα και η λευκή σκόνηΚατά την αυτοψία στο χώρο του δωματίου, οι αρχές εντόπισαν στο μπαλκόνι μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν τέσσερα μικρά φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ναρκωτική ουσία. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.
Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
