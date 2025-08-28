Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Με τον Ζελένσκι μίλησε ο Ερντογάν - Η Τουρκία θα συμβάλει στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας - Τουρκίας, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια ειρηνική λύση και θα συνεχίσει να «συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας» μετά τον πόλεμο.
Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».
