Με τον Ζελένσκι μίλησε ο Ερντογάν - Η Τουρκία θα συμβάλει στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τονείχε σήμερα ο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας - Τουρκίας, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειώνμε τονκαι τον Ρώσο πρόεδρο. Διαβεβαίωσε τονότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για μια ειρηνική λύση και θα συνεχίσει να «συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας» μετά τον πόλεμο.Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την προθυμία του να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει τις επαφές υψηλού επιπέδου που θα «ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη».