Θαύμαζε δολοφόνους, έλεγε «σκοτώστε τον Τραμπ» ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη - Δείτε βίντεο με τις απειλές του

Στο βίντεο με τίτλο «So long and thanks for all the fish» («Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια», από το βιβλίο του Ντάγκλας Άνταμς), ο Γουέστμαν γυρίζει αργά τις, το οποίο βρίσκεται πάνω από κάτι που μοιάζει με σχηματικά διαγράμματα όπλων.Καθώς γυρίζει τις σελίδες, περιστασιακά εμφανίζεται μια στήλη καπνού στο κάτω μέρος της οθόνης, συνοδευόμενη από ήχους βήχα, βρισιές και μανιακά γέλια.Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με, τα περισσότερα από τα οποία είναι γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν ασυνάρτητες και βίαιες απειλές. Μεταξύ άλλων γράφει ότι «Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο». Ή γράφει ότι «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».Επίσης, περιγράφει με λεπτομέρεια την απόφασή του να στοχεύσει την εκκλησία Annunciation,«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά [και τις περιόδους] πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα.«Ίσως», έγραψε. «Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου... Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».Ο δράστης, συνεχίζει η New York Post, εξέφρασε επίσης βαθύ θαυμασμό για δολοφόνους, όπως τον Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, τον 20χρονο δράστη της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, η οποία άφησε 20 μαθητές της πρώτης τάξης και έξι ενήλικες νεκρούς.«Είναι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα», έγραψε στο ημερολόγιό του στις 23 Μαΐου. «Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», πρόσθεσε.