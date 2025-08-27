Θαύμαζε δολοφόνους, έλεγε «σκοτώστε τον Τραμπ» ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη - Δείτε βίντεο με τις απειλές του
Θαύμαζε δολοφόνους, έλεγε «σκοτώστε τον Τραμπ» ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη - Δείτε βίντεο με τις απειλές του
Λίγες ώρες πριν την επίθεση στην εκκλησία, με δύο νεκρά παιδιά και 17 τραυματίες, είχε ανεβάσει βίντεο με βίαια και ασυνάρτητα μηνύματα, όπου περιέγραφε γιατί θα χτυπούσε στο συγκεκριμένο σημείο
Βίντεο στο όποιο καλούσε «να σκοτώσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ» και στο οποίο εξέφραζε τον θαυμασμό του για δολοφόνους είχε ανεβάσει ο δράστης της φονικής επίθεσης σε εκκλησία στη Μινεάπολη, λίγες ώρες πριν από το μακελειό.
Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν το πρωί της Τετάρτης άνοιξε πυρ κατά μαθητών καθολικού σχολείου που παρακολουθούσαν τη λειτουργία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά, οκτώ και δέκα ετών, και να τραυματιστούν άλλα 17 άτομα, στην πλειονότητά τους παιδιά.
Είχε μαζί του τρία όπλα και πυροβολούσε έξω από την εκκλησία προς τα μέσα όπου τα παιδιά παρακολουθούσαν τη λειτουργία.
Ο Γουέστμαν είχε υποβάλει αίτηση για να αλλάξει το όνομα γέννησής του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν στην κομητεία Ντακότα όταν ήταν 17 ετών. Το αίτημα, που δεν είναι σαφές για ποιο λόγο έγινε, εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020.
Δεν είχε ποινικό μητρώο, είπαν μετά την επίθεση οι Αρχές.
Σε ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, που ανέβηκε λίγες ώρες πριν από το μακελειό, ένα άτομο που δεν φαίνεται αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο, αναφέρει η New York Post.
Στα γραπτά του φαντάζεται ότι «είναι αυτό το τρομακτικό, φρικτό τέρας που στέκεται πάνω από αυτά τα αβοήθητα παιδιά» και ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους.
Άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube λίγες ώρες πριν τη σφαγή έδειχνε όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα. Στους γεμιστήρες ήταν γραμμένες με μολύβι οι φράσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».
Τα βίντεο με τις απειλές
Σε ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών, που ανέβηκε λίγες ώρες πριν από το μακελειό, ένα άτομο που δεν φαίνεται αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο, αναφέρει η New York Post.
Στα γραπτά του φαντάζεται ότι «είναι αυτό το τρομακτικό, φρικτό τέρας που στέκεται πάνω από αυτά τα αβοήθητα παιδιά» και ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους.
Άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube λίγες ώρες πριν τη σφαγή έδειχνε όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα. Στους γεμιστήρες ήταν γραμμένες με μολύβι οι φράσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».
⚡️Disturbing 11 minute video posted by the Minneapolis school shooter who murdered at least 2 children. In it he shows a manifesto and a few weapons. pic.twitter.com/uIZbMVy2sk— War Monitor (@WarMonitors) August 27, 2025
Στο βίντεο με τίτλο «So long and thanks for all the fish» («Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια», από το βιβλίο του Ντάγκλας Άνταμς), ο Γουέστμαν γυρίζει αργά τις σελίδες ενός κόκκινου σημειωματάριου, το οποίο βρίσκεται πάνω από κάτι που μοιάζει με σχηματικά διαγράμματα όπλων.
Καθώς γυρίζει τις σελίδες, περιστασιακά εμφανίζεται μια στήλη καπνού στο κάτω μέρος της οθόνης, συνοδευόμενη από ήχους βήχα, βρισιές και μανιακά γέλια.
Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα χειρόγραφα ποιήματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν ασυνάρτητες και βίαιες απειλές. Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο». Ή γράφει ότι «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».
Επίσης, περιγράφει με λεπτομέρεια την απόφασή του να στοχεύσει την εκκλησία Annunciation, όπου η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.
«Νιώθω καλά για την Annunciation. Φαίνεται να είναι ένας καλός συνδυασμός εύκολης μορφής επίθεσης και καταστροφικής τραγωδίας και θέλω να κάνω περισσότερη έρευνα. Ανησυχώ για το αν θα βρω μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Θέλω να αποφύγω τους γονείς, αλλά [και τις περιόδους] πριν και μετά το σχολείο», γράφει σε άλλη σελίδα.
«Ίσως θα μπορούσα να επιτεθώ σε μια εκδήλωση στην εκκλησία», έγραψε. «Νομίζω ότι η επίθεση σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που έρχονται από το διάλειμμα είναι το καλύτερο σχέδιό μου... Από εκεί μπορώ να μπω μέσα και να σκοτώσω, για όσο περισσότερο μπορώ».
Ο δράστης, συνεχίζει η New York Post, εξέφρασε επίσης βαθύ θαυμασμό για δολοφόνους, όπως τον Άνταμ Λάνζα του Σάντι Χουκ, τον 20χρονο δράστη της χειρότερης ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στην ιστορία των ΗΠΑ, η οποία άφησε 20 μαθητές της πρώτης τάξης και έξι ενήλικες νεκρούς.
«Είναι βαθιά γοητευμένος για έναν συγκεκριμένο άνδρα: τον Άνταμ Λάνζα», έγραψε στο ημερολόγιό του στις 23 Μαΐου. «Νομίζω, το Σάντι Χουκ ήταν το αγαπημένο μου παράδειγμα μαζικής δολοφονίας σε σχολείο», πρόσθεσε.
