Το έργο του Banksy με τα πιράνχας μεταφέρεται στο Μουσείο του Λονδίνου για μόνιμη έκθεση
«Με τη μεταφορά του εξασφαλίζουμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να το απολαύσουν, δίπλα σε μια εξαιρετική συλλογή»
Το έργο τέχνης του Banksy που απεικονίζει μια γυάλινη τηλεφωνική καμπίνα ως δεξαμενή πιράνχας έχει μεταφερθεί σε αποθήκη, ενόψει της επερχόμενης έκθεσής του στο νέο μουσείο του Λονδίνου. Η δημιουργία είχε προσελκύσει την προσοχή του κοινού το περασμένο καλοκαίρι, ως μέρος της συλλογής με ζώα του διάσημου street artist στην πόλη.
Ο Chris Hayward, πρόεδρος πολιτικής της City of London Corporation, δήλωσε: «Ο Banksy έκανε τους Λονδρέζους να σταματήσουν και να θαυμάσουν όταν εμφανίστηκε αυτό το έργο στην περιοχή της Square Mile - και τώρα, το κάνουμε διαθέσιμο για εκατομμύρια ανθρώπους».
Από την πλευρά του, ο Brendan Barns, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Κληρονομιάς και Βιβλιοθηκών της City of London Corporation, σημείωσε: «Τα πιράνχας του Banksy είναι ήδη μέρος του θρύλου της πόλης και σύντομα θα γίνουν μέρος της ιστορίας του Λονδίνου. Με τη μεταφορά του έργου στο Μουσείο του Λονδίνου, εξασφαλίζουμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να το απολαύσουν, δίπλα σε μια εξαιρετική συλλογή που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα της πρωτεύουσας».
