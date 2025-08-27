Οι πρόεδροι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας πρότειναν τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης
Οι πρόεδροι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας πρότειναν τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Μέσα σε λίγους μήνες έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει θαύματα στην Αφρική, στην Ασία και στον Νότιο Καύκασομ είπε για τον Τραμπ ο Αλίγιεφ

Οι πρόεδροι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας πρότειναν τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης
Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας ότι η ηγεσία του έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ειρήνης στην Αφρική, την Ασία και τον Νότιο Καύκασο.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο Αλίγιεφ ανέφερε πως, σε συνεργασία με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, υπέβαλαν επίσημη πρόταση ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης. «Μαζί με τον Αρμένιο συνάδελφό μου προτείναμε τον πρόεδρο Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζει πραγματικά. Όπως είπα και στις δηλώσεις μου στην Ουάσινγκτον, μέσα σε λίγους μήνες έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει θαύματα στην Αφρική, στην Ασία και στον Νότιο Καύκασο. Και αυτό είναι στην ιδιοσυγκρασία του· αυτή είναι η φύση του. Θέλει την ειρήνη. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ταιριάζει καθόλου με την παραδοσιακή εικόνα ενός Δυτικού ηγέτη», τόνισε.

Η δήλωση του Αλίγιεφ ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου στην Ουάσινγκτον, με τη συμμετοχή του Αρμένιου πρωθυπουργού και των προέδρων των ΗΠΑ και του Αζερμπαϊτζάν. Στο πλαίσιο εκείνης της τριμερούς συνάντησης, υιοθετήθηκε διακήρυξη που προβλέπει την αρχική παραπομπή προς υπογραφή, από τους υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, του συμφωνημένου κειμένου για την εγκαθίδρυση ειρήνης και διακρατικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.


