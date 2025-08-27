Μονή Σινά: Το χρονικό της έντασης ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι οι μοναχοί «στον συνετιστικό χαρακτήρα των ιερών κανόνων ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν […] και να μη γίνουν πατραλοίες (σ.σ.: πατροκτόνοι)».Από την πλευρά τους, οι 15 μοναχοί επικαλέστηκαν άρθρα του εσωτερικού κανονισμού της Μονής (12 και 35). Ωστόσο, θεωρείται ότι ο αριθμός τους (15 ή 14, καθώς ένας μοναχός φέρεται να είχε ήδη μετακινηθεί στο Άγιον Όρος) δεν επαρκεί για να, καθώς απαιτείται παρουσία των δύο τρίτων του συνόλου των μοναχών ώστε οι αποφάσεις να είναι κανονικά ισχυρές.Οι μοναχοί κοινοποίησαν το αποτέλεσμα της συνόδου τους στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Παράλληλα, και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός απευθύνθηκε στον, διαμαρτυρόμενος για τις αντικανονικές –όπως τις χαρακτηρίζει– ενέργειες.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά προΐσταται μιας αυτόνομης και «αυτοδέσποτης» Αρχιεπισκοπής και χειροτονείται παραδοσιακά από τον. Επιπλέον, η θέση του ηγουμένου της Μονής, στην οποία αναφέρονται οι αντιδράσεις των μοναχών, είναι διακριτή από το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου, που φέρει και ευρύτερη συνοδική διάσταση.απάντησε μόνο στην επιστολή του Δαμιανού, ερμηνεύοντάς την ως έκκληση για παρέμβαση εκ μέρους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ως έμμεση αναγνώριση ότι η Μονή Σινά υπάγεται, σε κάποιον βαθμό, στη δικαιοδοσία ή την ποιμαντική μέριμνα του Πατριαρχείου.Με την επιστολή του Πατριάρχη ανακοινώθηκε και η αποστολή τριμελούς αντιπροσωπείας στην, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Αρίσταρχο, με στόχο τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με το ζήτημα της Μονής Σινά.