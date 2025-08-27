Μονή Σινά: Το χρονικό της έντασης ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς
Μονή Σινά: Το χρονικό της έντασης ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς
Σε ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός αναφέρει ότι εκδιωχθέντες μοναχοί προσπάθησαν να μπουν ξανά στη Μονή
Ένταση ξέσπασε ξανά γύρω από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, όταν –σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει– ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός βρέθηκε αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν στραφεί εναντίον του, ζητώντας την απομάκρυνσή του.
Με ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».
Όπως αναφέρει, ύστερα από συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τη βοήθεια των Βεδουίνων που συνεργάζονται με τη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να τηρήσουν την κανονική τάξη και τους κανονισμούς.
Στην ίδια δήλωση καταγγέλλει ότι αργά το βράδυ, μόλις έφτασε στον χώρο, δέχθηκε φραστική και σωματική επίθεση από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι –όπως υποστηρίζει– προσπάθησαν να καταλάβουν το μοναστήρι. Με την παρέμβαση των Βεδουίνων που βρέθηκαν στο πλευρό του, κατάφερε να τους απομακρύνει εκ νέου.
«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.
Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.
Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.
Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.
Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.
Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».
Αναλυτικά η ανακοίνωση«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.
Το χρονικό15 μοναχοί συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν σε ψηφοφορία με την οποία αποφάσισαν την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού. Ωστόσο, από κανονικής πλευράς τίθεται το ερώτημα εάν η διαδικασία αυτή είναι έγκυρη, καθώς ούτε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ούτε ο «Δικαίος» της Μονής (ο αναπληρωτής του ηγουμένου) συμμετείχαν στη σύναξη.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι οι μοναχοί «θα παραδοθούν στον συνετιστικό χαρακτήρα των ιερών κανόνων ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν […] και να μη γίνουν πατραλοίες (σ.σ.: πατροκτόνοι)».
Από την πλευρά τους, οι 15 μοναχοί επικαλέστηκαν άρθρα του εσωτερικού κανονισμού της Μονής (12 και 35). Ωστόσο, θεωρείται ότι ο αριθμός τους (15 ή 14, καθώς ένας μοναχός φέρεται να είχε ήδη μετακινηθεί στο Άγιον Όρος) δεν επαρκεί για να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς απαιτείται παρουσία των δύο τρίτων του συνόλου των μοναχών ώστε οι αποφάσεις να είναι κανονικά ισχυρές.
Οι μοναχοί κοινοποίησαν το αποτέλεσμα της συνόδου τους στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Παράλληλα, και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός απευθύνθηκε στον Πατριάρχη, διαμαρτυρόμενος για τις αντικανονικές –όπως τις χαρακτηρίζει– ενέργειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά προΐσταται μιας αυτόνομης και «αυτοδέσποτης» Αρχιεπισκοπής και χειροτονείται παραδοσιακά από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Επιπλέον, η θέση του ηγουμένου της Μονής, στην οποία αναφέρονται οι αντιδράσεις των μοναχών, είναι διακριτή από το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου, που φέρει και ευρύτερη συνοδική διάσταση.
Ο Πατριάρχης Θεόφιλος απάντησε μόνο στην επιστολή του Δαμιανού, ερμηνεύοντάς την ως έκκληση για παρέμβαση εκ μέρους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ως έμμεση αναγνώριση ότι η Μονή Σινά υπάγεται, σε κάποιον βαθμό, στη δικαιοδοσία ή την ποιμαντική μέριμνα του Πατριαρχείου.
Με την επιστολή του Πατριάρχη ανακοινώθηκε και η αποστολή τριμελούς αντιπροσωπείας στην Αθήνα, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Αρίσταρχο, με στόχο τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με το ζήτημα της Μονής Σινά.
