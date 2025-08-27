Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship, του ισχυρότερου πυραύλου στον κόσμο - Δείτε βίντεο

Τα αίτια της προηγούμενης αποτυχίας

Τα προβλήματα του παρελθόντος

Στόχοι για Σελήνη και Άρη

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη νέα εκτόξευση, αφού προηγουμένως ερεύνησε τα αίτια της αποτυχίας του Μαΐου. Τότε, ο πύραυλος απέτυχε να τοποθετήσει τους δορυφόρους και εξερράγη κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.Σύμφωνα με την εταιρεία, η αιτία εντοπίστηκε σε βλάβη στην κύρια δεξαμενή καυσίμου, η οποία αποκαταστάθηκε πριν από την τρέχουσα εκτόξευση.Το πρόσφατο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε περισσότερους από δύο μήνες μετά την τελευταία καταστροφική έκρηξη, όταν ο Starship μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης δοκιμής. Προηγουμένως, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, δύο ακόμη πτήσεις του προγράμματος είχαν αποτύχει, με τους πυραύλους να καταλήγουν στον Ατλαντικό.Παρά τα συνεχή εμπόδια, η ένατη εκτόξευση είχε αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, καθώς σημειώθηκε η πρώτη επιτυχής επαναχρησιμοποίηση του ενισχυτή Super Heavy, ένα βήμα προς την κατεύθυνση του στόχου της SpaceX για τη δημιουργία ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου συστήματος εκτόξευσης.Η φιλοσοφία του Starship βασίζεται στην πλήρη και ταχεία επαναχρησιμοποίηση, στοιχείο που μειώνει δραστικά το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για κάθε αποστολή. Ο απώτερος στόχος του Έλον Μασκ είναι να καταστήσει εφικτά τα διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη και στον Άρη.Η NASA έχει ήδη αναθέσει στη SpaceX να αναλάβει την αποστολή Artemis 3 για την επιστροφή στη Σελήνη το 2027, ενώ ο ίδιος ο Μασκ στοχεύει σε μια δική του αποστολή προς τον Άρη το 2026, όταν η Γη και ο κόκκινος πλανήτης θα βρεθούν στη μικρότερη απόστασή τους.