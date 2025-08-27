Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship, του ισχυρότερου πυραύλου στον κόσμο - Δείτε βίντεο
Η SpaceX ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship, του ισχυρότερου πυραύλου στον κόσμο - Δείτε βίντεο
Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες μέσα στην εβδομάδα το Starship αποσύνδεσε με επιτυχία τους ενισχυτές του και διένειμε οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους σε τροχιά
Η SpaceX πέτυχε το βράδυ της Τρίτης την 10η δοκιμαστική εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship, ύψους 120 μέτρων, από το διαστημικό της κέντρο στο Τέξας. Η αποστολή είχε καθυστερήσει δύο ημέρες λόγω τεχνικών προβλημάτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ προηγήθηκαν αλλεπάλληλα ατυχήματα με εκρήξεις σε προηγούμενες δοκιμές.
Ο Starship εκτοξεύτηκε στις 7:30 μ.μ. ώρα ανατολικών ΗΠΑ (02:30 ώρα Ελλάδας), αφήνοντας πίσω του τις αποτυχημένες προσπάθειες της Κυριακής και της Δευτέρας. Την πρώτη ημέρα η εκτόξευση ακυρώθηκε λόγω διαρροής υγρού οξυγόνου, ενώ τη δεύτερη ματαιώθηκε δύο λεπτά πριν την αντίστροφη μέτρηση εξαιτίας κακοκαιρίας.
Ήταν η πρώτη φορά που το επίτευγμα αυτό ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, μετά την αποτυχημένη ένατη δοκιμή που είχε καταλήξει σε καταστροφή.
Περίπου μετά από μία ώρα που βρισκόταν στο διάστημα, o Starship προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στον Ινδικό Ωκεανό.
«Η προσγείωση επιβεβαιώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της SpaceX για την συναρπαστική δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship!», έγραψε η αμερικανική εταιρεία στο X μετά την αποστολή που διήρκεσε περίπου μία ώρα.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/d6d2hHgMa0— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Η αποστολή και τα οκτώ δορυφορικά φορτίαΚατά τη διάρκεια της πτήσης, το διαστημικό σκάφος αποσύνδεσε με επιτυχία τους ενισχυτές του και διένειμε οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους σε τροχιά, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους που παρακολουθούσαν ζωντανά από το Starbase του Τέξας.
Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site pic.twitter.com/9fRi4kvbmX— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025
«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αιτία εντοπίστηκε σε βλάβη στην κύρια δεξαμενή καυσίμου, η οποία αποκαταστάθηκε πριν από την τρέχουσα εκτόξευση.
Παρά τα συνεχή εμπόδια, η ένατη εκτόξευση είχε αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, καθώς σημειώθηκε η πρώτη επιτυχής επαναχρησιμοποίηση του ενισχυτή Super Heavy, ένα βήμα προς την κατεύθυνση του στόχου της SpaceX για τη δημιουργία ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου συστήματος εκτόξευσης.
Η NASA έχει ήδη αναθέσει στη SpaceX να αναλάβει την αποστολή Artemis 3 για την επιστροφή στη Σελήνη το 2027, ενώ ο ίδιος ο Μασκ στοχεύει σε μια δική του αποστολή προς τον Άρη το 2026, όταν η Γη και ο κόκκινος πλανήτης θα βρεθούν στη μικρότερη απόστασή τους.
Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025
Τα αίτια της προηγούμενης αποτυχίαςΗ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη νέα εκτόξευση, αφού προηγουμένως ερεύνησε τα αίτια της αποτυχίας του Μαΐου. Τότε, ο πύραυλος απέτυχε να τοποθετήσει τους δορυφόρους και εξερράγη κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.
Watch Starship's tenth flight test → https://t.co/UIwbeGoo2B https://t.co/BFrpQPQFUw— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Τα προβλήματα του παρελθόντοςΤο πρόσφατο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε περισσότερους από δύο μήνες μετά την τελευταία καταστροφική έκρηξη, όταν ο Starship μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης δοκιμής. Προηγουμένως, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, δύο ακόμη πτήσεις του προγράμματος είχαν αποτύχει, με τους πυραύλους να καταλήγουν στον Ατλαντικό.
Στόχοι για Σελήνη και ΆρηΗ φιλοσοφία του Starship βασίζεται στην πλήρη και ταχεία επαναχρησιμοποίηση, στοιχείο που μειώνει δραστικά το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για κάθε αποστολή. Ο απώτερος στόχος του Έλον Μασκ είναι να καταστήσει εφικτά τα διαστημικά ταξίδια στη Σελήνη και στον Άρη.
