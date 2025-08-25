Νέα αποτυχία για το Starship: Η Space X ακύρωσε την προγραμματισμένη για απόψε εκτόξευσή του
Η εταιρεία του Έλον Μασκ απέδωσε την απόφαση σε ένα πρόβλημα με τα συστήματα εδάφους - Δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία
Η SpaceX ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για απόψε εκτόξευση του Starship, του ισχυρότερου συστήματος πυραύλων που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
Η εταιρεία του Έλον Μασκ απέδωσε την απόφαση σε ένα πρόβλημα με τα συστήματα εδάφους, το οποίο αναφέρεται στην πλατφόρμα εκτόξευσης και την υποδομή που υποστηρίζει την απογείωση.
Μέχρι στιγμής φέτος, η σειρά πυραύλων Falcon της SpaceX — οι οποίοι λειτουργούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία — έχουν ήδη εκτοξεύσει περισσότερες από 100 αποστολές σε τροχιά.
Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει τρεις αποστολές αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μια μοναδική αποστολή που έστειλε έναν δισεκατομμυριούχο σε τροχιά γύρω από τους πόλους της Γης και περισσότερες από 70 εκτοξεύσεις των δορυφόρων Starlink της εταιρείας που εκπέμπουν στο διαδίκτυο.
Μόλις τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι πύραυλοι Falcon έστειλαν σε τροχιά ένα από τα υπερ-μυστικά διαστημικά αεροσκάφη του στρατού πριν εκτοξεύσουν μια αποστολή Starlink ώρες αργότερα. Και νωρίς το πρωί της Κυριακής, η εταιρεία ξεκίνησε μια αποστολή φορτίου που μετέφερε τρόφιμα και προμήθειες για αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Οι αποτυχίες που προηγήθηκανΑπό τον Ιανουάριο, το Starship έχει εκραγεί δύο φορές πάνω από κατοικημένες περιοχές ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν στις νησίδες Τερκς και Κέικος και στις Μπαχάμες, ενώ στην τελευταία πτήση του τον Μάιο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, ένα ακόμη Starship εξερράγη ενώ ήταν καθηλωμένο σε εξέδρα δοκιμών στο Τέξας.
Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από κυβερνήσεις. Το Μεξικό απείλησε με νομικές ενέργειες για τα συντρίμμια που βρέθηκαν σε δικές του ακτές, ενώ η Βρετανία ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές Αρχές για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών της.
Η στρατηγική σημασίαΠαρά τα προβλήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πολλά στο Starship.
Η NASA έχει συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για τη χρήση του στη νέα σεληνιακή αποστολή, ενώ ο ίδιος ο Έλον Μασκ θέλει να στείλει ένα μη επανδρωμένο Starship στον Άρη το 2026. Η επιτυχία του προγράμματος θα ενισχύσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα στον νέο «διαστημικό ανταγωνισμό».
Οι αλλαγές και οι φόβοιΗ SpaceX υποστηρίζει ότι έχει διορθώσει βλάβες που προκάλεσαν την τελευταία αποτυχία, ενισχύοντας το σύστημα καυσίμου. Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η φιλοσοφία της εταιρείας —«γρήγορη ανάπτυξη μέσα από συχνές δοκιμές ακόμη και αν αυτές καταλήγουν σε εκρήξεις»— μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.
Ο πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, Γκάρετ Ράισμαν, δηλώνει: «Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την κατάληξη. Μπορεί να μη λειτουργήσει ποτέ ή να επαναστατήσει πλήρως το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων και της γεωπολιτικής».
Οι επόμενες κινήσειςΗ Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εκτόξευση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών από τις προηγούμενες αποτυχίες. Δύο δοκιμές απομένουν με την τρέχουσα γενιά του Starship, πριν η SpaceX περάσει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων εκδόσεων του πυραύλου.
Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ο πύραυλος «Super Heavy» θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανώτερο τμήμα Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα.
Ωστόσο, οι ανησυχίες των ειδικών παραμένουν: οι καθυστερήσεις, τα τεχνικά ρίσκα και οι γεωπολιτικές διαστάσεις καθιστούν το Starship ίσως το πιο αμφιλεγόμενο διαστημικό εγχείρημα της εποχής μας.
