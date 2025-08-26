Τραμπ κατά Cracker Barrel: Φέρτε πίσω τον «θείο Χέρσελ» - Εγώ έκανα την Αμερική την πιο… καυτή χώρα στον κόσμο

Το νέο λογότυπο της εταιρείας

Η εταιρεία με έδρα το Τενεσί προσπάθησε να ηρεμήσει τους πελάτες που... θρηνούσαν την οικεία ατμόσφαιρα της αλυσίδας, με υποσχέσεις να διατηρήσει τις κουνιστές καρέκλες στις βεράντες, τα τζάκια, τα παιχνίδια στα τραπέζια, τα μπιχλιμπίδια στα καταστήματα με είδη δώρων και τις κιτς αντίκες στα εστιατόρια.«Αν και το λογότυπό μας και οι ανακαινίσεις μας μπορεί να κάνουν πρωτοσέλιδα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας παραμένει εκεί όπου πρέπει να είναι... στην κουζίνα και στο πιάτο σας», πρόσθεσε η Cracker Barrel.Οι πελάτες δεν άργησαν να κατακρίνουν την συγγνώμη ως ανειλικρινή, με έναν από αυτούς να παραπονιέται ότι η Cracker Barrel «έδιωξε τον θείο Χέρσελ» και τώρα «πληρώνει το τίμημα». «Αναλάβετε την ευθύνη και σταματήστε να βγάζετε δικαιολογίες», πρόσθεσαν σε ένα σχόλιο στο Instagram.Ένας άλλος χρήστης σημείωσε: «Η μεγαλύτερη προσβολή προς τους πελάτες σας είναι να προσποιείστε ότι τους ακούτε, αλλά να κάνετε το ακριβώς αντίθετο».Ένας τρίτος σχολίασε: «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της ανάρτησης, αφού έχετε καταστήσει σαφές ότι έχετε ακούσει τον καθένα από εμάς και δεν σας ενδιαφέρει. Πολύ καλή επιλογή ηγεσίας».Ένας άλλος πρότεινε: «Ίσως κάποιος να ανοίξει μια νέα αλυσίδα, να την ονομάσει “Θείος Χέρσελ” και να την διακοσμήσει όπως ήταν τα Cracker Barrel, με ένα κατάστημα με είδη δώρων, και όλοι θα συρρέουν εκεί και η Cracker Barell θα χρεοκοπήσει»Η Cracker Barrel είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων και πριν δύο χρόνια όταν είχε αντικαταστήσει μερικές ξύλινες κουνιστές καρέκλες με άλλες σε χρώματα του ουράνιου τόξου για να γιορτάσει το Pride, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για ανακαίνιση των εστιατορίων της το περασμένο καλοκαίρι.Ήταν μια προσπάθεια να αναστρέψει την πορεία της αλυσίδας, αφού η διευθύνουσα σύμβουλος Julie Felss Masino παραπονέθηκε ότι η Cracker Barrel «δεν είναι τόσο σχετική» όσο ήταν παλιά. Τον Μάιο ξεκίνησε αλλαγές αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 660 εστιατόρια της.