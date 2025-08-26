Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Τραμπ κατά Cracker Barrel: Φέρτε πίσω τον «θείο Χέρσελ» - Εγώ έκανα την Αμερική την πιο… καυτή χώρα στον κόσμο
Τραμπ κατά Cracker Barrel: Φέρτε πίσω τον «θείο Χέρσελ» - Εγώ έκανα την Αμερική την πιο… καυτή χώρα στον κόσμο
Οι αντιδράσεις για την «κατάργηση» του αγρότη «θείου Χέρσελ» ήταν σφοδρές και με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ στέκεται στο πλευρό όσων είναι κατά της αλλαγής του λογότυπου
Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί εταιρεία να καταργήσει το… woke λογότυπό της, χαρακτηρίζοντας «λάθος» το rebranding και καλώντας του ιθύνοντες να θυμηθούν πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα «έκανα τις ΗΠΑ την πιο “καυτή” χώρα του κόσμου» ενώ «έναν χρόνο πριν ήταν νεκρές».
Όλα ξεκίνησαν με την αλλαγή στο logo της αλυσίδας εστιατορίων με έδρα τον αμερικανικό νότο, Cracker Barrel. Οι αντιδράσεις για την «κατάργηση» του αγρότη «θείου Χέρσελ» ήταν σφοδρές και με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ στέκεται στο πλευρό όσων είναι κατά της αλλαγής του λογότυπου.
«Η Cracker Barrel πρέπει να επιστρέψει στο παλιό λογότυπο, να παραδεχτεί το λάθος της με βάση την ανταπόκριση των πελατών (την απόλυτη δημοσκόπηση) και να διαχειριστεί την εταιρεία καλύτερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ.
«Θα κερδίσουν δωρεάν διαφήμιση αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αν παίξουν σωστά τα χαρτιά τους. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία», έγραψε, προσθέτοντας ότι είναι καιρός να «κάνουμε την Cracker Barrel ξανά νικήτρια».
Η Cracker Barrel -γνωστή για τα εδέσματα του νότου των ΗΠΑ, όπως ο χυλός γκρίτς και τα μπισκότα- εγκατέλειψε την παλιομοδίτικη διακόσμησή της με λευκούς τοίχους και πολλά αντικείμενα στα καταστήματα ενώ αφαίρεσε από το λογότυπο τον λαϊκό αγρότη «θείο Χέρσελ»
Η συμβουλή του Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις μετοχές της εταιρείας να εκτοξευθούν κατά 5% περίπου στις 11:15 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) - αφού η αξία της εταιρείας έπεσε κατά 100 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του νέου λογότυπου, σύμφωνα με την New York Post.
«Θυμηθείτε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκανα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο. Πριν από ένα χρόνο, ήταν νεκρές. Καλή τύχη!» πρόσθεσε ο Τραμπ.
«Mea culpa» από την Cracker BarrelΗ αντίδραση Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Cracker Barrel, στην οποία παραδεχόταν πως «δεν θα τα κάνουμε πάντα όλα σωστά από την πρώτη φορά, αλλά θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε, να μαθαίνουμε και να ακούμε τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας».
Η εταιρεία με έδρα το Τενεσί προσπάθησε να ηρεμήσει τους πελάτες που... θρηνούσαν την οικεία ατμόσφαιρα της αλυσίδας, με υποσχέσεις να διατηρήσει τις κουνιστές καρέκλες στις βεράντες, τα τζάκια, τα παιχνίδια στα τραπέζια, τα μπιχλιμπίδια στα καταστήματα με είδη δώρων και τις κιτς αντίκες στα εστιατόρια.
«Αν και το λογότυπό μας και οι ανακαινίσεις μας μπορεί να κάνουν πρωτοσέλιδα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας παραμένει εκεί όπου πρέπει να είναι... στην κουζίνα και στο πιάτο σας», πρόσθεσε η Cracker Barrel.
Οι πελάτες δεν άργησαν να κατακρίνουν την συγγνώμη ως ανειλικρινή, με έναν από αυτούς να παραπονιέται ότι η Cracker Barrel «έδιωξε τον θείο Χέρσελ» και τώρα «πληρώνει το τίμημα». «Αναλάβετε την ευθύνη και σταματήστε να βγάζετε δικαιολογίες», πρόσθεσαν σε ένα σχόλιο στο Instagram.
Ένας άλλος χρήστης σημείωσε: «Η μεγαλύτερη προσβολή προς τους πελάτες σας είναι να προσποιείστε ότι τους ακούτε, αλλά να κάνετε το ακριβώς αντίθετο».
Ένας τρίτος σχολίασε: «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της ανάρτησης, αφού έχετε καταστήσει σαφές ότι έχετε ακούσει τον καθένα από εμάς και δεν σας ενδιαφέρει. Πολύ καλή επιλογή ηγεσίας».
Ένας άλλος πρότεινε: «Ίσως κάποιος να ανοίξει μια νέα αλυσίδα, να την ονομάσει “Θείος Χέρσελ” και να την διακοσμήσει όπως ήταν τα Cracker Barrel, με ένα κατάστημα με είδη δώρων, και όλοι θα συρρέουν εκεί και η Cracker Barell θα χρεοκοπήσει»
Η Cracker Barrel είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων και πριν δύο χρόνια όταν είχε αντικαταστήσει μερικές ξύλινες κουνιστές καρέκλες με άλλες σε χρώματα του ουράνιου τόξου για να γιορτάσει το Pride, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για ανακαίνιση των εστιατορίων της το περασμένο καλοκαίρι.
Ήταν μια προσπάθεια να αναστρέψει την πορεία της αλυσίδας, αφού η διευθύνουσα σύμβουλος Julie Felss Masino παραπονέθηκε ότι η Cracker Barrel «δεν είναι τόσο σχετική» όσο ήταν παλιά. Τον Μάιο ξεκίνησε αλλαγές αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 660 εστιατόρια της.
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
