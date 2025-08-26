«Μπλόκο» στις ταχυδρομικές αποστολές προς τις ΗΠΑ βάζουν 25 χώρες που αντιδρούν στους δασμούς Τραμπ
Αναστέλλονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 25 χωρών ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση – Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την κατάργηση της παγκόσμιας απαλλαγής de minimis που επέτρεπε αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων αξίας έως 800 δολαρίων στις ΗΠΑ
Στην ανακοίνωση ότι 25 κράτη μέλη της «πάγωσαν» την αποστολή προϊόντων προς τις ΗΠΑ προχώρησε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, που αποτελεί υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.
Η απόφαση των χωρών ήρθε ως απάντηση στις αβεβαιότητες που προκαλούν οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, υπηρεσία που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών των 192 χωρών μελών της, τόνισε ότι μετέφερε τις ανησυχίες της σχετικά με αυτές τις αναστολές, με επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με ημερομηνία 25 Αυγούστου 2025.
«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ.
Δεν κατονόμασε τις χώρες, αν και η Αυστραλία, η Νορβηγία και η Ελβετία και άλλες χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει δημόσια ότι προχωρούν σε αυτές τις αναστολές.
Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι καταργεί την παγκόσμια απαλλαγή «de minimis», που επέτρεπε αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων αξίας έως 800 δολαρίων στις ΗΠΑ, και είχε επίσης ελάχιστη γραφειοκρατία. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 29 Αυγούστου.
