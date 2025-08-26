Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Η Γαλλία επέστρεψε στη Μαδαγασκάρη κρανίο βασιλιά του 19ου αιώνα
Είχε σκοτωθεί σε μάχη με τις γαλλικές αποικιακές δυνάμεις - Πρώτη εφαρμογή του νόμου που διευκολύνει την επιστροφή ανθρώπινων λειψάνων από επιστημονικές συλλογές
Το κρανίο βασιλιά της Μαδαγασκάρης που σκοτώθηκε από γαλλικά στρατεύματα στα τέλη του 19ου αιώνα επιστράφηκε επίσημα στη Μαδαγασκάρη. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή νόμου που διευκολύνει την επιστροφή ανθρώπινων λειψάνων από συλλογές στη Γαλλία.
Η παράδοση του κρανίου του βασιλιά Τοέρα, όπως και των κρανίων άλλων δύο μελών της αυλής του, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη σε τελετή στο υπουργείο Πολιτισμού στο Παρίσι.
Τα κρανία είχαν μεταφερθεί στη Γαλλία από τη Μαδαγασκάρη και φυλάσσονταν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της γαλλικής πρωτεύουσας, αναφέρει το BBC. Υπολογίζεται ότι στο Μουσείο υπάρχουν πάνω από 20.000 λείψανα από διαφορετικά σημεία του κόσμου με τη δικαιολογία της επιστημονικής έρευνας.
Όπως εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί «τα κρανία εισήχθησαν στις εθνικές συλλογές υπό συνθήκες που παραβίαζαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σε πλαίσιο αποικιακής βίας».
Οι γαλλικές δυνάμεις που είχαν σταλεί για να επιβάλουν την αποικιακή κυριαρχία στο βασίλειο Μεναμπέ των Σακαλάβα, στη δυτική Μαδαγασκάρη, σφαγίασαν τον τοπικό στρατό τον Αύγουστο του 1897
Ο βασιλιάς Τοέρα σκοτώθηκε και αποκεφαλίστηκε ενώ το κεφάλι του στάλθηκε στο Παρίσι, όπου τοποθετήθηκε στα αρχεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Η πίεση από τους απογόνους του βασιλιά καθώς και από την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του κρανίου.
Ωστόσο, δεν έχει αποδειχτεί μέσω DNA ότι το κρανίο ανήκει στον βασιλιά Τοέρα καθώς οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια δεν έδωσαν οριστικές απαντήσεις. Τη λύση έδωσε… ένα παραδοσιακό μέντιουμ των Σακαλάβα που επιβεβαίωσε ότι το κρανίο ανήκε στον μονάρχη.
