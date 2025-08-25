Συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει να έχει ο Τραμπ - «Εχουμε πάρα πολύ καλή σχέση»
Συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει να έχει ο Τραμπ - «Εχουμε πάρα πολύ καλή σχέση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι γνωρίζει τον Βορειοκορεατή καλύτερα από κάθε άλλον, εκτός από την αδελφή του
Στις πολύ καλές προσωπικές σχέσεις που έχει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίστηκε θετικός σε μια νέα συνάντηση.
Τη Δευτέρα, σε δηλώσεις που έκανε έπειτα από την υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιν Γιονγκ Ουν» και πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να τον δει ξανά.
Αλλά δεν έμεινε εκεί, λέγοντας ακόμη ότι τον γνωρίζει κιόλας πολύ καλά, «καλύτερα μάλιστα από κάθε άλλο εκτός από την αδελφή του» την Κιμ Γιο Γιονγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2018 στη Σιγκαπούρη, αλλά και πάνω στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας.
Δύο πολυδιαφημισμένες συναντήσεις που είχαν σκοπό να μειωθεί η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι που ως ένα βαθμό συνέβη.
Trump: "I have a very good relationship with Kim Jong Un. North Korea. I look forward to seeing him. I know him better than anybody almost, other than his sister. His sister knows him pretty well." pic.twitter.com/6YtmSxSVge— Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025
