Τρολάρουν τον Ντιν Κέιν επειδή δυσκολεύτηκε στην εκπαίδευση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ - Δείτε βίντεο
«Oι άνθρωποι νομίζουν ότι η ICE είναι μία φρικτή ομάδα, αλλά δεν είναι έτσι, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι», δήλωσε ο ηθοποιός του Σούπερμαν
Ο 59χρονος ηθοποιός, Ντιν Κέιν, γνωστός από τον ρόλο του Σούπερμαν στη σειρά «Lois & Clark: The New Adventures of Superman» τη δεκαετία του 1990, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τη θέση «τιμητικού» αξιωματικού στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ως μέρος της προσπάθειας να ενισχύσει τη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και να αυξηθούν οι προσλήψεις.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Κέιν δήλωσε πως «οι άνθρωποι νομίζουν ότι η ICE είναι μία φρικτή ομάδα, αλλά δεν είναι έτσι, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι», δήλωσε ο Κέιν, προσθέτοντας ότι «στέκεται στο πλευρό των αρχών επιβολής του νόμου».
Σε βίντεο του Fox News ο ηθοποιός φαίνεται να προσπαθεί να περάσει μία σειρά από εμπόδια στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Αρχών Επιβολής του Νόμου στην Τζόρτζια. Αντιμετώπισε δυσκολίες στο πέρασμα ενός τοίχου και έπρεπε να σύρει τον εαυτό του μέσα από ένα βαρέλι.
Αρκετά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν την απόδοσή του περιγράφοντας την πίστα εμποδίων ως «παιδική χαρά» και αμφισβητώντας την ικανότητά του να υπηρετήσει στην ICE, δεδομένων των δυσκολιών που παρουσίασε στην εκπαίδευση.
Παρά την κριτική, ο Κέιν απάντησε, τονίζοντας ότι υπερασπίζεται την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου και τους Αμερικανούς πολίτες. «Αν θέλουν να με κοροϊδεύουν γι’ αυτό, ας το κάνουν», δήλωσε.
Επανέλαβε ότι πιστεύει ακράδαντα στην ανάγκη ενίσχυσης των μεταναστευτικών ελέγχων και ότι η ICE έχει καταφέρει να συλλάβει εκατοντάδες χιλιάδες εγκληματίες, μεταξύ των οποίων τρομοκράτες, βιαστές και μέλη συμμοριών.
Η ICE, που είχε ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία πρόσληψης με την κατάργηση των ηλικιακών ορίων για τους εν ενεργεία πράκτορες, αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη προσωπικού, με πάνω από 100.000 αιτήσεις για μόλις 10.000 διαθέσιμες θέσεις.
Στόχος της είναι να ενισχύσει την ομάδα της για να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας και να προστατεύσει τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι προσλαμβάνονται με μπόνους υπογραφής έως και 50.000 δολάρια, καθώς και αποπληρωμή φοιτητικού δανείου ύψους 60.000 δολαρίων και επιπλέον μισθολογική προσαύξηση 25%.
ICE is committed to Defending the Homeland. But we need YOU to answer the call.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 24, 2025
https://t.co/3c7b0Ry86A pic.twitter.com/NcuRGWSxz2
