Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Γερμανία θα συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας, είπε από το Κίεβο ο αντικαγκελάριος
«Πιστεύω ότι μένει πολύς δρόμος ακόμη διότι δεν μπορώ να δω ακόμη τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αλλάζει γνώμη» είπε για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ
Το Βερολίνο θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλευρό των Ευρωπαίων εταίρων του, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ από το Κίεβο όπου βρίσκεται, προσθέτοντας όμως ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
«Το σημαντικό είναι, τελικά, να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας που θα διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δέχεται πλέον επίθεση και ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα τολμήσει πια να επιτεθεί στην Ουκρανία», εξήγησε ο Κλίνγκμπαϊλ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ουκρανικός στρατός όπως και η παραγωγή όπλων στο εσωτερικό της Ουκρανίας.
Ο Κλίνγκμπαϊλ τόνισε ότι η Γερμανία «θα αναλάβει τις ευθύνες της» προσφέροντας εγγυήσεις ασφαλείας, όμως πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή των Ουκρανών και ότι οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να ξεκινήσει με την κήρυξη εκεχειρίας.
«Συνεργάζομαι στενά με τον καγκελάριο για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία σε μια ενδεχόμενη διαδικασία ειρήνευσης», είχε σημειώσει ο Γερμανός αντικαγκελάριος λίγο νωρίτερα, εξηγώντας ότι αυτό «αφορά την ουκρανική αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».
Εξάλλου ο Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε τον Πούτιν να δείξει ενδιαφέρον για μια διαδικασία ειρήνευσης στον πιο φονικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τον άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, όμως το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι ενδέχεται να επιδιώξει να συναφθεί συμφωνία ειρήνευσης με βάση τους όρους της Ρωσίας.
«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος. «Πιστεύω ότι μένει πολύς δρόμος ακόμη διότι δεν μπορώ να δω ακόμη τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αλλάζει γνώμη, ξαφνικά να υποχωρεί, ξαφνικά να θέλει να διεξαγάγει πραγματικές, σοβαρές, βιώσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες», κατέληξε ο Κλίνγκμπαϊλ.
Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο Κίεβο έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξαν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο του «συνασπισμού των προθύμων».
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σε αυτή την αποστολή θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Γερμανία, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.
German Vice-Chancellor Lars Klingbeil is in Kiev to explore ways in which Germany can support #Ukraine in a possible peace process.— All about Germany | deutschland.de (@en_germany) August 25, 2025
The focus is on #securityguarantees and financial aid.#NewsDE pic.twitter.com/lEz4QmLh4Q
