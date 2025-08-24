Υπέρ της επαναλειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου τάχθηκαν οι κάτοικοι της Ταΐβάν - Χωρίς αρκετή συμμετοχή για να ισχύσει το δημοψήφισμα
Υπέρ της επαναλειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου τάχθηκαν οι κάτοικοι της Ταΐβάν - Χωρίς αρκετή συμμετοχή για να ισχύσει το δημοψήφισμα
Ο πρόεδρος τόνισε ότι το νησί θα μπορούσε να επιστρέψει στην πυρηνική τεχνολογία στο μέλλον, εάν βελτιωθούν τα πρότυπα ασφαλείας
Το δημοψήφισμα για την επανέναρξη λειτουργίας του τελευταίου πυρηνικού σταθμού της Ταϊβάν δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο όριο εκλογέων για να θεωρηθεί έγκυρο.
Ωστόσο, ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε ότι το νησί θα μπορούσε να επιστρέψει στην πυρηνική τεχνολογία στο μέλλον, εάν βελτιωθούν τα πρότυπα ασφαλείας.
Το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με την υποστήριξη της αντιπολίτευσης, έθετε το ερώτημα εάν ο πυρηνικός σταθμός Μαασάν θα έπρεπε να επαναλειτουργήσει, εφόσον επιβεβαιωνόταν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας.
Περίπου 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν υπέρ της επαναλειτουργίας του σταθμού στο δημοψήφισμα, ενώ 1,5 εκατ. ψήφισαν κατά, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Ωστόσο, η πρόταση χρειαζόταν την υποστήριξη του ενός τετάρτου του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων – περίπου 5 εκατομμύρια άτομα – για να εγκριθεί το δημοψήφισμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο.
Ο σταθμός έκλεισε τον Μάιο, καθώς η κυβέρνηση στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αναφέρει το Reuters.
Το μικρό κόμμα του Λαού της Ταϊβάν πρότεινε το δημοψήφισμα και με την υποστήριξη του πολύ μεγαλύτερου Κουομιντάνγκ ψήφισε τον νόμο για την ψηφοφορία. Η θέση του είναι ότι η Ταϊβάν χρειάζεται αξιόπιστες πηγές ενέργειας και δεν πρέπει να εξαρτάται τόσο πολύ από τις εισαγωγές.
Η κυβέρνηση της Ταϊβάν δηλώνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας όσον αφορά την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην σεισμογενή Ταϊβάν και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.
ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ
Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν
Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών
