Ο Καναδάς δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

ΚΟΣΜΟΣ
Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η παρουσία ξένων στρατιωτών στη χώρα μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία «θα ήταν σημαντική»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα από το Κίεβο ότι δεν θα απέκλειε την παρουσία Καναδών στρατιωτών στην Ουκρανία ως τμήμα μελλοντικών προτεινόμενων εγγυήσεων ασφαλείας, το πλαίσιο των οποίων επεξεργάζονται τώρα η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της.

Ο Κάρνεϊ έδωσε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως η παρουσία ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία «θα ήταν σημαντική».

Το θέμα της «παρουσίας, όπως λέγεται, μπότας επί του πεδίου, είναι σημαντικό για εμάς», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας δίπλα στον Καναδό πρωθυπουργό που επισκέπτεται το Κίεβο με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.


