Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση για Ρωσία και Ουκρανία αφήνει ο Τραμπ: Θα ζυγίσω ποιον βαραίνει το λάθος

«Παράθυρο» για κυρώσεις και νέα μέτρα, ακόμη και αποχώρηση από την ειρηνευτική προσπάθεια, άφησε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιχειρώντας να αυξήσει την πίεση για συμφωνία ειρήνης

Σε δύο εβδομάδες θα σχηματίσει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ για το που πηγαίνει η κατάσταση με την Ρωσία και την Ουκρανία, οπότε θα πράξει ανάλογα, είπε την Παρασκευή σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, «εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα πάρουμε αποφάσεις και είτε θα ενεργοποιήσουμε νέες κυρώσεις είτε θα πρέπει να πάμε σε άλλα πρόσθετα μέτρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η πίεση μπορεί να μην είναι μόνο προς την Ρωσία, καθώς, όπως είπε «υπάρχει και η περίπτωση τα δεδομένα να μας οδηγήσουν στην αποχώρηση».

«Θα ζυγίσω ποιον βαραίνει η ευθύνη και θα πράξω ανάλογα». επισήμανε.

Σε ερώτημα που του έθεσαν οι δημοσιογράφοι σχετικά με μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και Ζελένσκι (για την οποία δεν υπάρχει τίποτα οριστικό), ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα είναι «ενδιαφέρον να δούμε» αν αυτό θα προχωρήσει.

Σε άλλο σημείο είχε εξηγήσει την απόφασή του να αφήσει τους δύο ηγέτες να συναντηθούν μόνοι: «Θα μπορούσα να είχα παρευρεθεί στη συνάντηση, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα βγει τίποτα από αυτή τη συνάντηση».

Επιπλέον ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του έστειλε μία κοινή τους φωτογραφία από την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή και υπογράμμισε πως θα του στείλει πρόσκληση για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έλθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε στους δημοσιογράφους.


