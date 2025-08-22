Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση για Ρωσία και Ουκρανία αφήνει ο Τραμπ: Θα ζυγίσω ποιον βαραίνει το λάθος

«Παράθυρο» για κυρώσεις και νέα μέτρα, ακόμη και αποχώρηση από την ειρηνευτική προσπάθεια, άφησε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιχειρώντας να αυξήσει την πίεση για συμφωνία ειρήνης