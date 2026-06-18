«Δεν φεύγουμε από τον Λίβανο» λέει το Ισραήλ στις ΗΠΑ και δίνει νέο χάρτη με την επέκταση των επιχειρήσεών του

Το Ισραήλ διευρύνει τη ζώνη ελέγχου στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τερματισμό των συγκρούσεων - Δύσκολη η επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα

Έναν νέο χάρτη που αποτυπώνει τη διευρυμένη ζώνη επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας της χώρας στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.



Η ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψαν την Τετάρτη η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προβλέπει τον τερματισμό των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή και καλεί όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν «την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου».



Παρά ταύτα, το Ισραήλ απορρίπτει τις εκκλήσεις για αποχώρηση των δυνάμεών του από τον νότιο Λίβανο, όπου εισέβαλε τον Μάρτιο ως απάντηση στις επιθέσεις με ρουκέτες της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ.



Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εκτεταμένες καταστροφές σε χωριά της περιοχής έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και μαζικό εκτοπισμό αμάχων.



Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εκρηκτικά drones που προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες στις ισραηλινές δυνάμεις.



Νέος χάρτης με βαθύτερη παρουσία Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ανώτερο στέλεχος προσκείμενο στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσαν στο Reuters ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον νότιο Λίβανο.



Ο ανώτερος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «δύσκολες και επίμονες».







Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο χάρτη που απεικόνιζε τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας», παρουσίασε νέο χάρτη όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται να επιχειρούν αρκετά χιλιόμετρα βαθύτερα στο λιβανικό έδαφος. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται βρίσκεται και η περιοχή κοντά στη Ναμπατίγια, προπύργιο της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι.



Σύμφωνα με τον στρατό, οι δυνάμεις του επιχειρούν εδώ και εβδομάδες σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που η διευρυμένη ζώνη αποτυπώνεται επισήμως σε χάρτη.



Στο σχετικό διάγραμμα, η περιοχή που σημειώνεται με σκούρο κόκκινο χρώμα περιγράφεται ως: «Η ζώνη ασφαλείας στην οποία επιχειρούν στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στον νότιο Λίβανο».



Νέα ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου Η συμφωνία με το Ιράν ανέδειξε παράλληλα τις διαφωνίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Οι δύο ηγέτες συγκρούστηκαν επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ επιδίωκε να απεμπλακεί από τον πόλεμο με το Ιράν που είχε ξεκινήσει από κοινού με το Ισραήλ.



Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και περιορίζει την ελευθερία κινήσεων του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.



Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά του για τον Νετανιάχου και έχει επικρίνει δημόσια τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να βομβαρδίζονται ολόκληρες πολυκατοικίες για την εξόντωση μελών της Χεζμπολάχ.



Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, υπογράμμισαν ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να μεταβάλει τη θέση του.



Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ο Τραμπ θα αποφασίσει να ασκήσει ουσιαστική πίεση στο Ισραήλ, απειλώντας με συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της συμφωνίας.



Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως περιορισμός της στρατιωτικής βοήθειας ή καθυστερήσεις στις παραδόσεις οπλικών συστημάτων.



Το ζήτημα της Χεζμπολάχ Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις περιοχές που ελέγχει στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία ως «ζώνες ασφαλείας» που λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στους εχθρούς του.



Ο ερευνητής του ισραηλινού Πανεπιστημίου Μπαρ-Ιλάν, Τζόναθαν Ράινχολντ, εκτιμά ότι η συμφωνία με το Ιράν αφήνει στο Ισραήλ ένα περιθώριο ελιγμών. Όπως σημείωσε, η αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου υποδηλώνει ότι το Ισραήλ θα πρέπει τελικά να αποχωρήσει από τα λιβανικά εδάφη.



Ταυτόχρονα όμως, πρόσθεσε, η ίδια διατύπωση σημαίνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα πρέπει να διατηρεί οπλισμό που συνιστά απειλή για την κυριαρχία και την εξουσία της λιβανικής κυβέρνησης.