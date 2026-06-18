Axios: Η συμφωνία Τραμπ - Ιράν αφήνει απομονωμένο τον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ

Αιφνιδιασμός και δυσαρέσκεια στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη - Ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει στον Τραμπ πως δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ