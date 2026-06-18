Αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά αφού υπογράφηκε η προκαταρκτική συμφωνία

Τρία σουπερτάνκερ με σημαίες της Σαουδικής Αραβίας και φορτωμένα με έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού διέσχισαν σήμερα τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Τραμπ προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν