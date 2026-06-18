Bloomberg: To παρασκήνιο της χαοτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν και οι 17 ώρες της τελικής διαπραγμάτευσης

Ο αθόρυβος ρόλος του Κατάρ, η οργή Νετανιάχου και η τελική πράξη στις Βερσαλλίες – Οι κόκκινες γραμμές που ξεπεράστηκαν και το πολιτικό βάρος για τον Τραμπ