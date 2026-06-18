Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης οι κόρες και η γραμματέας του Θαπατέρο, ελέγχονται για διαφθορά

Ο Θαπατέρο κατηγορείται ότι υπήρξε «ο επικεφαλής ενός σταθερού και οργανωτικά δομημένου μηχανισμού αθέμιτης άσκησης επιρροής που είχε στόχο να αποσπώνται μίζες μέσω πολλαπλών εμπορικών εταιρειών που φαίνεται ότι εργαλειοποιούνταν για την διοχέτευση των πληρωμών»