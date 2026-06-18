Ρούτε: Ευρεία στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν
Ρούτε: Ευρεία στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν
Πρέπει να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες αποτελούν απειλή για την περιοχή, τόνισε
Την ικανοποίηση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε, οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων από το Ιράν.
«Πρέπει να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες αποτελούν απειλή για την περιοχή, για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα» δήλωσε ο Ρούτε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες έχουν περιορίσει σημαντικά αυτή την απειλή, συμβάλλοντας στη μείωση των δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διεθνή οικονομία και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Όπως σημείωσε, αρκετοί σύμμαχοι έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμβάλουν στις σχετικές προσπάθειες, ενώ επεσήμανε ότι και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση της G7 κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.
Όπως ανέφερε, οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων από το Ιράν.
«Πρέπει να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες αποτελούν απειλή για την περιοχή, για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα ευρύτερα» δήλωσε ο Ρούτε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες έχουν περιορίσει σημαντικά αυτή την απειλή, συμβάλλοντας στη μείωση των δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη διεθνή οικονομία και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Όπως σημείωσε, αρκετοί σύμμαχοι έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμβάλουν στις σχετικές προσπάθειες, ενώ επεσήμανε ότι και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση της G7 κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.
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