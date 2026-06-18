Ρούτε: Ευρεία στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν

Πρέπει να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες αποτελούν απειλή για την περιοχή, τόνισε