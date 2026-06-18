H αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν καταδίκασε την έκκληση της G7 για αποπυρηνικοποίηση

Η Κιμ Γιο Γιονγκ δήλωσε επίσης ότι τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας είναι αποτρεπτικό μέσο αυτοάμυνας που αποκτήθηκε σε απάντηση αυτού που χαρακτήρισε επίμονες πυρηνικές απειλές από τους εχθρούς της