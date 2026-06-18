Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από επιζήμιες ιδέες των Ευρωπαίων στη σύνοδο G7
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Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από επιζήμιες ιδέες των Ευρωπαίων στη σύνοδο G7

«Οι Ευρωπαίοι ασκούν μια αχρείαστη επιρροή... Ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός πολιτικός και εμμένει στις απόψεις του, ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από επιζήμιες ιδέες των Ευρωπαίων στη σύνοδο G7
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Υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν πιθανόν διοχετεύσει στον Ντόναλντ Τραμπ επιζήμιες ιδέες στη σύνοδο της Ομάδας των 7 (G7) αυτής της εβδομάδας, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ένας ισχυρός ηγέτης που εμμένει στις δικές του απόψεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να συνάψει ειρήνη με την Ουκρανία ύστερα από μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη με τα σχόλιά του να προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των ηγετών της G7 ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο σύμβουλος το Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί λάθος για την κατάσταση στην Ουκρανία στη σύνοδο και ότι η Μόσχα συνεχίζει να αναμένει επίσκεψη από τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ –αν και δεν έχει ακόμα οριστεί ημερομηνία.



«Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι στον Τραμπ διοχετεύθηκαν… επιζήμιες ιδέες. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ευρωπαίοι ασκούν εδώ μια αχρείαστη επιρροή», δήλωσε ο Ουσακόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

«Ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός πολιτικός και εμμένει στις απόψεις του. Σχολίασε κάποια πράγματα και κράτησε άλλα για τον εαυτό του. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε.
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