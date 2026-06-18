Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε από επιζήμιες ιδέες των Ευρωπαίων στη σύνοδο G7

«Οι Ευρωπαίοι ασκούν μια αχρείαστη επιρροή... Ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός πολιτικός και εμμένει στις απόψεις του, ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου