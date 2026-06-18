Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υπογράφει το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ και Ιράν, δείτε το σχετικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υπογράφει το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ και Ιράν, δείτε το σχετικό βίντεο

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν βάζει τέλος στις συγκρούσεις, ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ και οδηγεί σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων, με κύριο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υπογράφει το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ και Ιράν, δείτε το σχετικό βίντεο
Το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ - Ιράν, που υπέγραψαν ήδη από χθες οι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, επικύρωσε σήμερα και ο Σεμπάζ Σαρίφ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος λειτούργησε ως ο βασικός ενδιάμεσος εταίρος στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, υπέγραψε από την πλευρά του το σχετικό έγγραφο, που βάζει τέλος στις συγκρούσεις, ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ και οδηγεί σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων, με κύριο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δείτε το σχετικό βίντεο



Χθες, λίγη ώρα μετά τις υπογραφές Τραμπ - Πεζεσκιάν, ο Σαρίφ υποδέχτηκε με ικανοποίηση τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γράφοντας σε ανάρτησή του πως «η υπογραφή αυτής της συμφωνίας στο ανώτατο επίπεδο των αντίστοιχων κυβερνήσεων αποδεικνύει την δέσμευση και των δύο πλευρών σε μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης. Το Μνημόνιο Συναντίλησης του Ισλαμαμπάντ θα τεθεί σε ισχύ με άμεση ισχύ και ως πρώτο βήμα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα άρουν αμέσως τον ναυτικό αποκλεισμό».

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