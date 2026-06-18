Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν υπογράφει το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ και Ιράν, δείτε το σχετικό βίντεο

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν βάζει τέλος στις συγκρούσεις, ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ και οδηγεί σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για μια σειρά ανοιχτών ζητημάτων, με κύριο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης