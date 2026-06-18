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Πέθανε η Κάτκα, ο γηραιότερος αφρικανικός ελέφαντας που ζούσε σε ζωολογικό κήπο της Ευρώπης: «Ήταν ο ευγενικός μας γίγαντας»
Πέθανε η Κάτκα, ο γηραιότερος αφρικανικός ελέφαντας που ζούσε σε ζωολογικό κήπο της Ευρώπης: «Ήταν ο ευγενικός μας γίγαντας»
Η 56χρονη ελεφαντίνα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια – Ζούσε στον ζωολογικό κήπο του Γκντανσκ, στην Πολωνία, από το 2006 - Είχε φτάσει αρχικά στην Ευρώπη το 1971 από ην Κένυα
Η Κάτκα, μια αφρικανική ελεφαντίνα ηλικίας 56 ετών που θεωρούνταν ο γηραιότερος ελέφαντας που ζούσε σε ζωολογικό κήπο της Ευρώπης, πέθανε έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας, όπως ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος του Γκντανσκ στην Πολωνία.
Η γνωστοποίηση του θανάτου της Κάτκα, που ήταν αφρικανικός ελέφαντας της Σαβάνας, έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την επισήμανση ότι η ελεφαντίνα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από το 2019.
Οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου αποχαιρέτησαν την Κάτκα ως έναν «ευγενικό γίγαντα», τονίζοντας ότι άφησε πίσω της πολύ περισσότερα πράγματα από απλές αναμνήσεις.
«Άφησε πίσω της όχι μόνο όμορφες αναμνήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα μια τεράστια ποσότητα αγάπης, την οποία χάριζε σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να της προσφέρουν ένα κομμάτι της καρδιάς τους», ανέφεραν.
Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υπογράμμισαν ότι η Κάτκα ξεχώριζε όχι μόνο για την ηλικία της, αλλά και για τον χαρακτήρα της. «Ήταν ξεχωριστή όχι μόνο λόγω της ηλικίας της, αλλά κυρίως εξαιτίας της μοναδικής προσωπικότητάς της», σημείωσαν.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι η μάχη για τη διατήρηση της υγείας της συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή. «Παλέψαμε για την υγεία της μέχρι το τέλος. Κάθε ημέρα οι εργαζόμενοί μας έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό, αφιερώνοντας όλη τους την καρδιά και το 150% των δυνατοτήτων τους στη φροντίδα της», ανέφερε η ανακοίνωση.
Λόγω των διαφορετικών χωρών στις οποίες είχε φιλοξενηθεί, είχε μάθει να υπακούει σε εντολές σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, γεγονός που αποτελούσε μία από τις ιδιαιτερότητές της.
Για τους εργαζομένους του ζωολογικού κήπου, η Κάτκα δεν ήταν απλώς ένα ζώο υπό τη φροντίδα τους.
«Η Κάτκα ήταν κάτι περισσότερο από ένα ζώο για εμάς. Με τα χρόνια έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, της εργασίας μας και της οικογένειας του ζωολογικού κήπου. Άφησε πίσω της αμέτρητες αναμνήσεις και συγκινητικές στιγμές που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια», κατέληξε η ανακοίνωση.
Η γνωστοποίηση του θανάτου της Κάτκα, που ήταν αφρικανικός ελέφαντας της Σαβάνας, έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την επισήμανση ότι η ελεφαντίνα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από το 2019.
Οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου αποχαιρέτησαν την Κάτκα ως έναν «ευγενικό γίγαντα», τονίζοντας ότι άφησε πίσω της πολύ περισσότερα πράγματα από απλές αναμνήσεις.
«Άφησε πίσω της όχι μόνο όμορφες αναμνήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα μια τεράστια ποσότητα αγάπης, την οποία χάριζε σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να της προσφέρουν ένα κομμάτι της καρδιάς τους», ανέφεραν.
Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υπογράμμισαν ότι η Κάτκα ξεχώριζε όχι μόνο για την ηλικία της, αλλά και για τον χαρακτήρα της. «Ήταν ξεχωριστή όχι μόνο λόγω της ηλικίας της, αλλά κυρίως εξαιτίας της μοναδικής προσωπικότητάς της», σημείωσαν.
Παράλληλα, επισήμαναν ότι η μάχη για τη διατήρηση της υγείας της συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή. «Παλέψαμε για την υγεία της μέχρι το τέλος. Κάθε ημέρα οι εργαζόμενοί μας έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό, αφιερώνοντας όλη τους την καρδιά και το 150% των δυνατοτήτων τους στη φροντίδα της», ανέφερε η ανακοίνωση.
Είχε φτάσει στην Πολωνία το 2006Η Κάτκα είχε φτάσει στο Γκντανσκ το 2006. Πριν εγκατασταθεί στην Πολωνία, είχε ζήσει στην Τσεχία (μεταφέρθηκε εκεί από την Κένυα και έμεινε στον ζωολογικό κήπο του Ντουρ Κράλοβε από το 1971 ως το 1998) και στη Γαλλία (έμεινε στο ζωολογικό κήπο της Λα Φλες από το 1998 ως το 2006).
Λόγω των διαφορετικών χωρών στις οποίες είχε φιλοξενηθεί, είχε μάθει να υπακούει σε εντολές σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, γεγονός που αποτελούσε μία από τις ιδιαιτερότητές της.
Για τους εργαζομένους του ζωολογικού κήπου, η Κάτκα δεν ήταν απλώς ένα ζώο υπό τη φροντίδα τους.
«Η Κάτκα ήταν κάτι περισσότερο από ένα ζώο για εμάς. Με τα χρόνια έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, της εργασίας μας και της οικογένειας του ζωολογικού κήπου. Άφησε πίσω της αμέτρητες αναμνήσεις και συγκινητικές στιγμές που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια», κατέληξε η ανακοίνωση.
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