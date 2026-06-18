Πέθανε η Κάτκα, ο γηραιότερος αφρικανικός ελέφαντας που ζούσε σε ζωολογικό κήπο της Ευρώπης: «Ήταν ο ευγενικός μας γίγαντας»

Η 56χρονη ελεφαντίνα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια – Ζούσε στον ζωολογικό κήπο του Γκντανσκ, στην Πολωνία, από το 2006 - Είχε φτάσει αρχικά στην Ευρώπη το 1971 από ην Κένυα