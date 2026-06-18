Η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών πέθανε έπειτα από 1.200 χρόνια ζωής

Η «Major Oak» (Μεγάλη Δρυς) δεν έβγαλε φύλλα την άνοιξη και πιστεύεται πως πέθανε, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Εταιρεία Προστασίας των Πτηνών (RSPB)