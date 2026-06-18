Η Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα. Πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω, είπε ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπλούμε