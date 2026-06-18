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Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν απέδειξε ότι τα πυρηνικά όπλα δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτημα, λέει η εκστρατεία για την κατάργηση τους
Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν απέδειξε ότι τα πυρηνικά όπλα δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτημα, λέει η εκστρατεία για την κατάργηση τους
«Δύο πυρηνικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα, και οι πυρηνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν», ανέφερε η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN)
Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι τα πυρηνικά όπλα δεν προσφέρουν κανένα στρατηγικό πλεονέκτημα, τόνισε σήμερα η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN).
Η ΜΚΟ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι κυβερνήσεις θα «βγάλουν το σωστό συμπέρασμα από έναν πόλεμο στον οποίο τα πυρηνικά όπλα αποδείχθηκε τόσο επικίνδυνα όσο και στρατηγικά αναποτελεσματικό», σύμφωνα με ανακοίνωση.
Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου υπογράφηκε χθες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ομόλογό του του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και θέτει τις βάσεις για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
Η ICAN, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης του 2017 για τον βασικό της ρόλο στη σύνταξη της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW), τόνισε ότι η συμφωνία έδειξε πόσο λίγο όφελος προσέφεραν τα πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Το μάθημα αυτού του πολέμου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που τα πυρηνικά οπλισμένα κράτη θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε», σύμφωνα με τη διευθύντρια της ICAN, Μελίσα Παρκ.
«Δύο πυρηνικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα, και οι πυρηνικές δυνάμεις ήταν αυτές που αναγκάστηκαν να σταματήσουν», συνέχισε η ανακοίνωση της ΜΚΟ.
Ήταν σαφές, πρόσθεσε, ότι «τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν φέρει ούτε ασφάλεια ούτε μόχλευση. Απλώς έφεραν τις ΗΠΑ στο χείλος της καταστροφής ενός πολιτισμού».
Η συμφωνία περιλαμβάνει μια δέσμευση από το Ιράν «να μην αποκτήσει ή αναπτύξει πυρηνικά όπλα». Αλλά αυτή η δήλωση απλώς «επιβεβαιώνει αυτό που οι διεθνείς επιθεωρητές είχαν διαπιστώσει πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο: το Ιράν είναι ένα κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα», δήλωσε η ICAN.
Η μκο σημείωσε ότι το Ιράν προσχώρησε στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) το 1970 και «είναι νομικά δεσμευμένο, ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα ενώ υπόκειται στους μηχανισμούς διασφάλισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)».
Η ICAN τόνισε επίσης ότι «το Ισραήλ παραμένει το μόνο κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα». Αυτή η χώρα, ανέφερε, διαθέτει περίπου 90 πυρηνικά όπλα και παραμένει εκτός τόσο της NPT όσο και της TPNW.
«Μια διαρκής ειρήνη απαιτεί την αντιμετώπιση του υπάρχοντος οπλοστασίου, αντί να επιδιώκεται η συμμόρφωση ενός κράτους που δεν το διαθέτει με αυτούς τους κανόνες», κατέληξε.
Η ΜΚΟ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι κυβερνήσεις θα «βγάλουν το σωστό συμπέρασμα από έναν πόλεμο στον οποίο τα πυρηνικά όπλα αποδείχθηκε τόσο επικίνδυνα όσο και στρατηγικά αναποτελεσματικό», σύμφωνα με ανακοίνωση.
Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου υπογράφηκε χθες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ομόλογό του του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και θέτει τις βάσεις για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
ICAN: İran-ABD anlaşması nükleer silahların stratejik avantaj sağlamadığını gösterdihttps://t.co/z5dJVkwYEa pic.twitter.com/Soi7F9MAvC— ANF Türkçe (@anfhaber4) June 18, 2026
Η ICAN, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης του 2017 για τον βασικό της ρόλο στη σύνταξη της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW), τόνισε ότι η συμφωνία έδειξε πόσο λίγο όφελος προσέφεραν τα πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
«Το μάθημα αυτού του πολέμου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που τα πυρηνικά οπλισμένα κράτη θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε», σύμφωνα με τη διευθύντρια της ICAN, Μελίσα Παρκ.
«Δύο πυρηνικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα, και οι πυρηνικές δυνάμεις ήταν αυτές που αναγκάστηκαν να σταματήσουν», συνέχισε η ανακοίνωση της ΜΚΟ.
Ήταν σαφές, πρόσθεσε, ότι «τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν φέρει ούτε ασφάλεια ούτε μόχλευση. Απλώς έφεραν τις ΗΠΑ στο χείλος της καταστροφής ενός πολιτισμού».
Η συμφωνία περιλαμβάνει μια δέσμευση από το Ιράν «να μην αποκτήσει ή αναπτύξει πυρηνικά όπλα». Αλλά αυτή η δήλωση απλώς «επιβεβαιώνει αυτό που οι διεθνείς επιθεωρητές είχαν διαπιστώσει πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο: το Ιράν είναι ένα κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα», δήλωσε η ICAN.
Η μκο σημείωσε ότι το Ιράν προσχώρησε στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) το 1970 και «είναι νομικά δεσμευμένο, ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα ενώ υπόκειται στους μηχανισμούς διασφάλισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)».
Η ICAN τόνισε επίσης ότι «το Ισραήλ παραμένει το μόνο κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα». Αυτή η χώρα, ανέφερε, διαθέτει περίπου 90 πυρηνικά όπλα και παραμένει εκτός τόσο της NPT όσο και της TPNW.
«Μια διαρκής ειρήνη απαιτεί την αντιμετώπιση του υπάρχοντος οπλοστασίου, αντί να επιδιώκεται η συμμόρφωση ενός κράτους που δεν το διαθέτει με αυτούς τους κανόνες», κατέληξε.
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